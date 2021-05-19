高院法警確診前曾接觸在押被告　台北看守所急消毒

▲台北看守所將環境消毒，避免疫情入監。（圖／記者陳雕文攝）

記者吳銘峯／台北報導

博愛特區內的臺灣高等法院某位法警，傳出為本土確診案例。由於他染疫後曾經執行過延押庭的戒護工作，與在押被告有近距離接觸，台北看守所在得知確診消息後，立即將該名被告安排獨居隔離，並對周邊環境進行消毒，曾與該名被告接觸的人員，也自主健康管理，所幸目前仍未傳出有人健康出狀況。

高院法警染疫的消息，引起司法機關重視，高等法院除緊急通知這2週內曾與該法警接觸過的法官、律師、行政人員外，也對環境進行大消毒。此外，由於該法警曾執行過延押庭戒護工作，負責戒護台北看守所在押被告，因此北所收到通知後，不敢大意。

台北看守所收容大台北地區的在押被告，目前收容人數約2300人，去年疫情發生後，矯正屬當時就通令各矯正機關嚴陣以待，北所也嚴格執行戴口罩、量體溫、噴酒精消毒等等防疫工作，進行人員管控，但最後還是有被告與確診案例近距離接觸。

為免防疫工作破功，疫情進入看守所，北所18日就針對該名被告獨居隔離，並對他平日行動動線進行消毒，另外也通知同舍室友、管理員等人進行自主健康管理，目前尚未傳出有人出現健康異狀。此外所方也安排所屬異地辦公分流，而雖然現在收容人與親友會客照常辦理，但下月（6月）起就停辦假日接見，希望能阻擋疫情進入看守所。