陳時中宣布：COVAX第二批AZ疫苗41.04萬劑「今下午3時44分抵台」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca疫苗41.04萬劑將於今日下午3時44分運達桃園國際機場，包含兩批COVAX分配與一批直接洽購AZ疫苗，國內累積取得72.66萬劑。

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

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指揮中心今日說明，本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

國內日前已經取得2批AZ疫苗，分別是直接洽購11.7萬劑以及自COVAX所分配19.92萬劑，加上最新1批41.04萬劑，國內累計取得疫苗達到72.66萬劑，至昨天為止接種24.5萬劑。

指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。