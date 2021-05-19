　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣防疫停課不停學　提供弱勢生上千台電腦！

▲▼ 台東縣首日防疫停課不停學。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 台東縣首日防疫停課不停學。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

全國各級學校及公私立幼兒園今(19日)起停課，為了解各校首日之實際執行情形，台東縣長饒慶鈴指示教育處應立即關心學校狀況或需求，根據教育處派員實地各校訪視統計，今天國中部分到校學生59位，占總數的1.14%；國小到校學生527位，占總數的5.98%。

教育處表示，教育處遵照縣長指示，今天一早就指派各業務同仁至學校訪視，蒐集各校資料及執行上的困難統一彙整，於下午召開會議研擬解決方案，讓停課不停學之措施更符合師生需求，學生學習不間斷。另外，因應新冠肺炎疫情停課期間，縣府教育處與各中小學校協力合作實施線上教學，讓學生停課不停學；教學期間，老師也同步完成學生線上點名作業，針對未上線之學生，隨即聯繫了解狀況，確實掌握學生在家情形。

另一方面，教育處持續請學校透過盤點校內資訊設備，提供缺乏資訊設備（如平板、筆電、行動網卡）的學生借用，並以弱勢家庭學生為優先；不足的部分報教育處統一調撥，如仍有不足則請各校仍需佈置實體學習進度確保學習不中斷。

▲▼ 台東縣防疫停課不停學。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

教育處說，截至今日上午為止，全縣中小學校已經出借給學生行動載具共1793部，供學生居家安心學習。同時教育處鼓勵學校教師善用教育雲建置防疫不停學-線上教學便利包，參考同步、非同步、混成線上教學方式、數位學習工具、影片資源，讓師生在居家防疫期間，共同守護健康也兼顧學習效能。

針對防疫停課期間，學校午餐之供應原則，5月19日至28日停課期間，各學校仍會照常供餐提供給無法在家接受照顧的到校學生，而弱勢學童比照寒暑假補助用餐模式，學校將以餐卷、自助餐店、便當店領餐、代買物資等方式辦理。

教育處再次強調，疫情仍處於高峰，學生在停課期間盡量待在家裡自主學習，並減少孩子們外出、移動，保護我們的孩子；同時，校園也停止對外開放，違反者將依規定開罰。台東需要你我的一起守護，讓我們一同度過疫情。

►防蚊密器

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不
酒店小姐確診！　足跡遍佈桃園市區
快訊／高雄今「本土確診改為7例」　6歲女童二採陰排除
全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資
北市12區確診數　萬華以外「平均不超過20」
台大醫院10人染疫「北榮也中鏢」！　清潔人員確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

要漲價了！桃園市違停小型汽車移置費　5／22起調漲為800元

居家上網需求爆增　TBC台灣寬頻推「停課不停學」限時優惠

台南河樂廣場、337處公園兒童遊樂場　配合防疫暫停開放

因應疫情升為三級警戒　台南雙市政中心員工擴大彈性上下班時間

改善蘭嶼污水、水肥處理設施　行政院核定600萬調查規劃費

「有您真好」2021台東美展　20日開始徵件最高獎金25萬元

台東縣防疫停課不停學　提供弱勢生上千台電腦！

本土疫情飆升　饒慶鈴視察東基戶外篩檢站設置

桃園市議會取消20日閉會議程　臨時會暫停召開

配合中央新款實聯制　台南市政府實聯制再升級　

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

要漲價了！桃園市違停小型汽車移置費　5／22起調漲為800元

居家上網需求爆增　TBC台灣寬頻推「停課不停學」限時優惠

台南河樂廣場、337處公園兒童遊樂場　配合防疫暫停開放

因應疫情升為三級警戒　台南雙市政中心員工擴大彈性上下班時間

改善蘭嶼污水、水肥處理設施　行政院核定600萬調查規劃費

「有您真好」2021台東美展　20日開始徵件最高獎金25萬元

台東縣防疫停課不停學　提供弱勢生上千台電腦！

本土疫情飆升　饒慶鈴視察東基戶外篩檢站設置

桃園市議會取消20日閉會議程　臨時會暫停召開

配合中央新款實聯制　台南市政府實聯制再升級　

獨／《三隻小豬》曾至確診者足跡拍攝？　三立還原現場：皆落實防疫原則

吳念庭從松本裕樹手上敲安　連2場比賽有安打

快訊／疫情爆炸！韓國瑜轟：這一年到底「超前部署」了什麼？

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

全國提升至3級警戒　高雄仁武區3施工男不戴口罩挨罰

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

要漲價了！桃園市違停小型汽車移置費　5／22起調漲為800元

地方熱門新聞

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！衛生局深夜宣布設快篩

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

即／台電報告：桃園4行政區停電　65.9萬戶受影響

南投越南美食有彰化確診者足跡

即／基隆停電地區曝光　包括汐止丶瑞芳

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

因應百萬學生歸鄉　台南防疫總動員

北市里長太太確診　籲里民別去服務處

封島斷疫情？澎縣府：花火節全卡

與苗栗確診男一起開工！縣議員、後龍鎮長自費採檢

三重大同公園未戴口罩群聚賭博

即／彰化公布今日確診「新足跡」

台南飲品店送百杯飲料打氣！

新竹市長林智堅懇請市民團結防疫守台灣

更多熱門

相關新聞

黃珊珊：已授權8千名警察可直接開單

黃珊珊：已授權8千名警察可直接開單

國內疫情延燒，雙北15日起升第三級警戒，外出未戴口罩最高可罰1.5萬元，但是路上仍有民眾不配合，引起他人不滿。對此，台北市副市長黃珊珊表示，北市已授權，共8千名警察可直接開單。

麥當勞17時起「全門市禁內用」！

麥當勞17時起「全門市禁內用」！

樂園全關　大眾運輸實聯制明上線

樂園全關　大眾運輸實聯制明上線

公路總局5項監理業務得展延辦理

公路總局5項監理業務得展延辦理

即／6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

即／6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎停課停學學生

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

快訊／「國民老婆」新垣結衣結婚了！新郎是星野源

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面