台東縣防疫停課不停學　提供弱勢生上千台電腦！

▲▼ 台東縣首日防疫停課不停學。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

全國各級學校及公私立幼兒園今(19日)起停課，為了解各校首日之實際執行情形，台東縣長饒慶鈴指示教育處應立即關心學校狀況或需求，根據教育處派員實地各校訪視統計，今天國中部分到校學生59位，占總數的1.14%；國小到校學生527位，占總數的5.98%。

教育處表示，教育處遵照縣長指示，今天一早就指派各業務同仁至學校訪視，蒐集各校資料及執行上的困難統一彙整，於下午召開會議研擬解決方案，讓停課不停學之措施更符合師生需求，學生學習不間斷。另外，因應新冠肺炎疫情停課期間，縣府教育處與各中小學校協力合作實施線上教學，讓學生停課不停學；教學期間，老師也同步完成學生線上點名作業，針對未上線之學生，隨即聯繫了解狀況，確實掌握學生在家情形。

另一方面，教育處持續請學校透過盤點校內資訊設備，提供缺乏資訊設備（如平板、筆電、行動網卡）的學生借用，並以弱勢家庭學生為優先；不足的部分報教育處統一調撥，如仍有不足則請各校仍需佈置實體學習進度確保學習不中斷。

教育處說，截至今日上午為止，全縣中小學校已經出借給學生行動載具共1793部，供學生居家安心學習。同時教育處鼓勵學校教師善用教育雲建置防疫不停學-線上教學便利包，參考同步、非同步、混成線上教學方式、數位學習工具、影片資源，讓師生在居家防疫期間，共同守護健康也兼顧學習效能。

針對防疫停課期間，學校午餐之供應原則，5月19日至28日停課期間，各學校仍會照常供餐提供給無法在家接受照顧的到校學生，而弱勢學童比照寒暑假補助用餐模式，學校將以餐卷、自助餐店、便當店領餐、代買物資等方式辦理。

教育處再次強調，疫情仍處於高峰，學生在停課期間盡量待在家裡自主學習，並減少孩子們外出、移動，保護我們的孩子；同時，校園也停止對外開放，違反者將依規定開罰。台東需要你我的一起守護，讓我們一同度過疫情。

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