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宜蘭宣布：外出不戴口罩將開罰！　全面禁止「各水域、海域活動」

▲宜蘭疫情增溫，宜蘭縣長林姿妙12日再宣布各項防疫升級措施。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭疫情增溫，宜蘭縣長林姿妙宣布未戴口罩屢勸不聽者將開罰。（資料圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

中央宣布全國提升為三級防疫等級，宜蘭各項防疫措施全面提升，同時為了確保大家的安全，林姿妙縣長宣布即日起縣內民眾外出應全程配戴口罩，如有違反，經勸導仍不佩戴口罩者，直接依據傳染病防治法開罰，最高可處1萬5千元罰金。

林縣長表示，為擴大篩檢能量，將在羅東聖母醫院增設一處社區防疫篩檢站，但為了避免現場等候造成人潮，請大家務必先行預約，進行分流，並禮讓身體不適等民眾優先檢測。同時也宣布，本縣縣轄各水域及海域活動全面禁止，另針對縣內抓娃娃機、釣蝦場等場所全面暫停營業。

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縣府表示，基於釣魚(蝦)場複合式經營，容易形成群聚，難以落實保持安全社交距離、實聯制、戴口罩等；夾娃娃機店因無人管理，難以落實清消等防疫作為。爰公告宜蘭縣境內自動選物販賣機（指提供消費者利用電氣及機械手臂或其他相當方式取得商品之遊樂機具;坊稱夾娃娃機）及釣魚（蝦）場等2類營業場所，自即日起至110年6月8日期間暫停營業。

▲▼宜蘭縣衛生局說明3名確診個案足跡、目前匡列人數。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼因應全台提升為三級警戒，宜蘭縣衛生局說明應變措施。（圖／記者游芳男翻攝）

此外，配合疫情升級，縣內公私立托嬰機構及居家保母，自即日起停止托育服務到5月28日。請家長暫停將寶貝送到服務地點，停托期間請家長持續留意幼兒的身心狀況，若有症狀請儘速就醫，同時也請告知原收托機構。

社會處表示，宜蘭縣公私立托嬰中心共20家，收托嬰幼兒人數444人，居家保母共285人收托576名幼兒。停托期間請家長以照顧幼兒為優先，可依相關規定申請防疫照顧假或家庭照顧假。

另針對街友缺乏相關防疫物資，社會處也將主動透過外訪進行關懷並發放口罩。交通處也提醒大家，因應全國提升至三級防疫，請縣民搭乘大眾運輸工具，使用記名電子票證，以落實實聯制。

教育處也將即日起封閉本縣籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、溜冰場、游泳池等室內外運動場地，暫停對外開放。

▲▼宜蘭縣衛生局說明3名確診個案足跡、目前匡列人數。（圖／記者游芳男翻攝）

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