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幕後／府院決策還原拍板全國升三級　四級警戒措施搶先看

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，指揮中心宣布全國都進入三級警戒。據悉，府院今（19日）上午磋商，在雙北已進入三級警戒的情況下，其他縣市的確診數也不斷飆升，尤其有向南擴散的趨勢，因此決定統一升至三級警戒。對於地方政府首長喊出四級警戒，官員表示，四級警戒恐動用軍警協助人車管制，屆時主導權不會在地方政府手上。

對於是否升至四級警戒，指揮中心指揮官陳時中在下午的記者會上表示，全國標準要一致，讓地方徹底執行，有人說準四級，跟大家講就是三級，目前為止，沒有升四級的條件跟背景，地方有不足之處，中央來協助，齊一腳步，一起執行。

依指揮中心規劃，標準程序若連續14天、平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，才會進入第四階段封城規劃。

消息人士透露，截至昨天為止，僅有雙北升至第三警戒，為了讓疫情控制更統一，並更加有效率。不過，若升級到第四警戒，人民非必要不得外出，並停止所有聚會，需要軍警跟中央其他機關配合。

行政院官員表示，因應本土疫情發展，陳時中與張上淳都建議全國升級為三級警戒，行政院長蘇貞昌表示，支持指揮中心本於專業決定，也隨即向總統蔡英文報告此事。

行政院官員指出，早上10點30分，陳時中部長有來院報告疫苗與疫情發展，當下便有提出應該要全國升三級，院長也予以支持。

知情人士說，蘇貞昌在與陳時中、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳討論後，尊重指揮中心將全國提升為三級警戒的決定，在討論後也與總統報告，府院都有掌握相關防疫作為。

如果進入四級，相關警戒措施內容如下：

一、非必要不得外出，採購食物、醫療、必要之工作需求除外。

二、外出需要全程配戴口罩並且保持社交距離。

三、家戶內也要保持社交距離或戴口罩。 

四、停止所有聚會活動。

五、除了維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。

六、針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線，管制人員出入，民眾留在家中不外出。

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