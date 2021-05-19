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快訊／新北3天快篩近萬人！　板橋篩檢站「陽性率4.8％」

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增267例本土確診個案，新北市新增129人，中和區26例最多。板橋篩檢站整體的陽性率達4.8%，新北市長侯友宜表示，新北篩檢站有17處，加上現有的4處社區快篩站，總共21處，昨天篩了3447人，三天已篩檢9343人，不斷找出確診個案，擴大採檢，因此確診的數據會比較高。

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例(中和區26例為多)、臺北市70例(萬華區31例為多)、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例；新增縣市為台南市。

指揮中心表示，萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。 

土城篩檢站
服務醫院：市立土城醫院
服務區域：土城、板橋、樹林
服務量能：每日300

永和篩檢站
服務醫院：永和耕莘醫院
服務區域：中和、永和、新店
服務量能：每日200

樂生篩檢站
服務醫院：部立樂生療養院
服務區域：新莊、三重、蘆洲
服務量能：每日100

新北市17家採檢醫院：

亞東紀念醫院
淡水馬偕紀念醫院
台北慈濟醫院
衛生福利部雙和醫院
新北市立聯合醫院
部立臺北醫院
耕莘醫院
輔仁大學附設醫院
恩主公醫院
汐止國泰綜合醫院
永和耕莘醫院
部立樂生療養院
台大金山分院
新泰醫院
樹林仁愛醫院
瑞芳礦工
新北市立土城醫院

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