三重大同公園未戴口罩群聚賭博　網友質疑新北開罰「只是過場」

▲新北市長侯友宜甫宣布未戴口罩直接開罰，有網友就在臉書社團指出三重大同公園有許多老人家群聚，並且都未戴口罩聊天。（圖／翻攝自臉書／我是三重人）



記者林鼎智／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，新北市長侯友宜18日才下令動員1,200人稽查，對未戴口罩者直接開罰、不再規勸，不過有網友在「我是三重人」社團反應，表示三重大同公園每天仍有許多老人家群聚簽賭、並都把口罩拿下來聊天，甚至有警察來也只是繞一下就離開，認為該政策只是繞個過場、並無真正開罰。

▲新北市長侯友宜動員1,200人稽查，對未戴口罩者直接開罰、不再規勸。



該網友也提供照片，只見公園內有不少老人家聚集交談，有些甚至未戴口罩、或將口罩拉到下巴，並未確實遵守防疫規範。文章迅速引來不少留言，並紛紛tag侯友宜市長臉書專頁、到市長信箱陳情，有網友表示「請行使公權力，不然就封閉公園減少群聚」、「老人家鐵齒」、「檢舉叫衛生局」、「賭性堅強、沒救了」、「再賭也剩沒幾天了」。

不過也有網友表示「這些人只是睡在那邊，把他們趕走也只是去另一個公園過夜而已」、「萬華離三重很近，怕是萬華街友跑到三重來，大家要小心」。

▲網友擔心大同公園將成為防疫破口。（圖／翻攝自Google Maps，圖為大同公園示意圖）