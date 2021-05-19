防院內感染備戰！　台大雲林分院篩檢住院病人

▲臺大雲林分院為阻絕風險病患，具有相關症狀或是TOCC的門急診病患，都會在急診戶外診察區與疫病門診接受初步診察與檢驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
本土疫情大爆發，陸續有醫院爆發院內感染，全台醫療量能成為民眾矚目焦點，臺大醫院雲林分院防疫高警戒，針對住院病人及急診待床病人陸續進行篩檢。臺大雲林分院院長黃瑞仁日前給院內同仁公開信，提到院方防疫團隊已上緊發條，加強應對。
國內社區感染疫情嚴峻，臺大雲林分院院長黃瑞仁日前給院內同仁公開信提到，將增加門、急診與住院病患相關的篩查，檢驗醫學部會增加核酸檢驗的量能與時效，也需要相關科部室的配合，以增加篩查能量。同時，為阻絕風險病患，具有相關症狀或是TOCC的門急診病患，都會在急診戶外診察區與疫病門診接受初步診察與檢驗。這會啟動額外的工作人力，將需要各位的協助與病患的諒解。
台大雲林分院表示，為加強防疫，院方已陸續針對住院病患進行篩檢，急診部分若符合呼吸道症狀符合衛福部社區擴大篩檢的條件，院方也會進行篩檢，另在急診待床的病患也會篩檢。近日自主前來篩檢民眾數量持平，並無特別多。
雲林縣衛生局也呼籲，疫情緊張，請民眾避免不必要移動，盡可能在家，需外出一定要全程配載口罩，保護自己也保護他人，符合公費疫苗接種對象儘快完成接種。
▲臺大醫院雲林分院防疫高警戒，針對住院病人及急診待床病人陸續進行篩檢。（圖／記者蔡佩旻攝）
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