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西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，香火鼎盛信眾來自全國各地，新冠病毒疫情出現後，廟方配合防疫，採視香客人潮機動消毒，每天最少4至5次，目前疫情嚴峻，寺廟暫不開放入內參拜，也婉拒廟內各志工、團隊暫緩到廟幫幫忙服務，廟內外消毒就由董監事輪流，連董事長也拿起酒精幫忙消毒擦拭，就籤筒也不放過。

▲福興宮董事長楊文鐘與監事一起，採消毒水、酒精擦拭雙重消毒，香客可能碰觸的地方，通通不放過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲福興宮董事長楊文鐘與監事以消毒水、酒精擦拭雙重消毒香客可能碰觸的地方。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林西螺福興宮全國知名媽祖廟宇，吸引全國各地遊客前往參拜，例假日進香團香客絡繹不絕，有許多義工及該廟個團隊人員，前往幫忙打掃整理環境外，進行廟內外周遭環境消毒，由於新冠病毒疫情嚴峻，全國各宮寺廟暫時不放入廟參拜，廟方通知各團隊義工人員，遵守中央防疫規定，到6月8日前暫時不必到廟幫忙整理、消毒環境。

▲福興宮董事長楊文鐘與監事一起，採消毒水、酒精擦拭雙重消毒，香客可能碰觸的地方，通通不放過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮董事長楊文鐘表示，疫情嚴重，廟宇內外每日實施最少4次全面消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

那廟內外環境誰來消毒，西螺福興宮說，當然由廟的董監事輪流幫忙消毒整理環境。昨(18)日深夜廟門關閉後，廟方進行固定每日大消毒，消毒人員就是福興宮董事長楊文鐘、監事賴柚丞及陳健發3人，正在牌樓下消毒，採消毒水、酒精擦拭雙重消毒，從牌樓、金爐、石獅、廟門、服務台、椅子、神桌及抽籤的籤筒，香客可能碰觸的地方，通通不放過。

▲福興宮董事長楊文鐘與監事一起，採消毒水、酒精擦拭雙重消毒，香客可能碰觸的地方，通通不放過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新冠病毒疫情出現後，廟方配合防疫，採視香客人潮機動消毒，每天最少4至5次。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，疫情嚴重，董事會請賴監事鎮守廟中，每日實施最少4次全面消毒，晚間關廟門後，董監事幫忙再進行大消毒一次，固定消毒時間為每日清晨6點、7點，中午12點，傍晚5至6點及關廟門後個進行1次外，其餘視人潮因應。而即日起將有媽祖信眾會在上午10點、下午1點用專業消毒設備，加碼消毒，防疫做得好，人民才會健康。

▲福興宮董事長楊文鐘與監事一起，採消毒水、酒精擦拭雙重消毒，香客可能碰觸的地方，通通不放過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲目前廟宇不開放香客進入參拜，為確保內部工作人員安全，消毒作業不間斷。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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