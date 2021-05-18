快訊／中部最後淨土淪陷！雲林驚爆1確診　縣府3點公布足跡

▲雲林縣政府將於下午3點於雲林縣衛生局召開雲林縣疫情說明記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
中央流行疫情指揮中心今公布，今（18）日確診本土個案為240例，雲林縣今驚爆確診1例個案，雲林縣政府表示，將於下午3點於雲林縣衛生局召開雲林縣疫情說明記者會。雲林縣衛生局初步僅表示，屆時記者會將會公布確診個案足跡，請民眾不要驚慌，呼籲民眾做好個人防疫不要鬆懈。
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▲雲林縣政府將於下午3點於雲林縣衛生局召開雲林縣疫情說明記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
中央流行疫情指揮中心今公布，今（18）日確診本土個案為240例，雲林縣今驚爆確診1例個案，雲林縣政府表示，將於下午3點於雲林縣衛生局召開雲林縣疫情說明記者會。雲林縣衛生局初步僅表示，屆時記者會將會公布確診個案足跡，請民眾不要驚慌，呼籲民眾做好個人防疫不要鬆懈。
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