雲林確診案足跡公布　曾兩度到高鐵站接送姊姊

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（18）日確診本土個案為240例，雲林縣今驚爆確診1例個案2149，雲林縣長張麗善與衛生局長曾春美下午3點於雲林縣衛生局召開雲林縣疫情說明記者會。衛生局指出，該個案案2149(雲林縣)為案1977(新北市)確診案之接觸者。

▲本土確診雲林1例個案2149 雲林縣政府5月18日公布足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局公布，案2149(雲林縣)案公共場所活動史為：5月12日上午11點40從前往台灣高鐵雲林站(雲林縣虎尾鎮站前東路301號）接送姊姊返回居住地，另於5月15日下午13點11分前往姊姊居住地送姊姊至台灣高鐵雲林站搭車。案2149獨居，身體狀況不良故均未外出。匡列居家隔離0人、自主健康管理0人。

▲雲林縣長張麗善表示，案2149為66歲男性，居住元長鄉長南村，為持重大傷病卡癌症患者，一直以來深居簡出。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，案2149為66歲男性，居住元長鄉長南村，為持重大傷病卡癌症患者，一直以來深居簡出，平時僅能吃清粥等，故沒有時常外出採購並與他人接觸之疑慮，而其姊姊即為案1977，姊姊南下後除與案2149同住外，未與他人長時間接觸。

雲林縣衛生局指出，案1977南下、北上所搭乘之高鐵車次為5月12日南下台北至雲林（10:11-11:39）車次0817；5月15日北上雲林至台北（13:12-14:39）車次0826。

衛生局呼籲，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測若於5/29前出發、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，速至就近指定社區採檢院所就醫不，搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。相關疑問請撥打1922。

▲本土確診雲林1例個案2149 雲林縣政府公布足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林縣政府將於下午3點於雲林縣衛生局召開雲林縣疫情說明記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）











►Her推出「京都手祚冰絲涼感乳膠涼墊＋枕套3件組」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／中部最後淨土淪陷！雲林驚爆1確診 縣府3點公布足跡

►3確診者到過雲林「足跡曝光」 隔離4人、自我監測22人

►不只CD組！雲林AB組也要停電了 4鄉鎮13928戶受影響



►不斷更新／雙北三級、各縣市「準三級」 防疫停班課措施看這裡