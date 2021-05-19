今日疫情／台大醫院爆10人染疫！高雄豪宅也淪陷

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站。（圖／記者李毓康攝）

記者生活中心／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，《ETtoday新聞雲》整理出今（19）日全台確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

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宜蘭大學確診者「曾與萬華家人吃飯」！12教職員、近600住宿生採檢

國立宜蘭大學18日驚傳男生宿舍有工人確診。據了解，該校接獲衛生局通知，一名勞動部派駐學校的安心上工人員確診，採檢12名與確診者接觸過的教職員，同時召回宿舍學生近600人，進行緊急應變處理。對此，宜蘭衛生局僅表示，與疫情相關事項目前還是要以中央疫情指揮中心公告為準，下午衛生局也將召開記者會說明。

▲宜蘭大學無症狀確診者為「安心上工人員」，到學校報到前曾與萬華家人吃飯。（資料圖／記者游芳男攝）

台大醫院員工確診「已有10人陽性」 停止常規手術、收新病人

台大醫院今（19）日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

淡江大學教師確診 上課到一半「清空大樓」消毒

新北市淡江大學18日傳出有確診者，下午緊急撤出所有人，進行大規模消毒，引起恐慌。對此，校方晚間證實，稍早有接獲衛生局通報，指校內一名兼任教師日前到萬華地區活動，經快篩後確診。

▲板橋亞東醫院爆發院內感染，大批民眾在急診室外排隊等候篩檢。（圖／記者李毓康攝）

中部

朝陽科大有學生確診 校方證實、市府清消大隊急派員消毒

中朝陽科技大學驚傳有學生確診，校方也隨後證實，5月18日晚間20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生疑似確診，一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。為降低群聚感染風險，本校已於日前(5月17日)全面課程實施之遠距教學，將延長至6月8日，全校教職員明天開始改採分流上班，校長也特別呼籲全校師生，提高警覺，做好防疫工作，齊心守護校園安全。

彰化歌唱班22確診！里長緊急通知上千人快篩 里民一早聚集快篩站



彰化縣衛生局18日公布新增22人確診，全是來自溪湖歌唱研習班教師及成員，而這22人也都與「葡萄家族」有關。對此，縣府緊急匡列1000多人進行採檢，並於溪湖湳底社區發展協會設置快篩站，而19日一早就有大約7、8個里的里民，共約有上千人前往快篩。

嘉義市也淪陷！北部民眾搭高鐵南下出遊 檢出陽性急送負壓病房

該案為北部民眾於本月15日搭乘高鐵南下列車(0627車次)抵嘉義，並在嘉義市採檢為陽性，目前已經收治於負壓隔離房，足跡正在調查中。另已請環保局於18日前已針對嘉義市公共環境區域完成消毒，個案詳細足跡，現由衛生局與警察局共同調查中。

▲高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

南部

高雄市衛生局證實！美術館區也淪陷 豪宅公告：住戶確診



高雄市美術館知名豪宅的社區管理委員會貼出公告，上頭表示「目前住戶出現確診案例」，要住戶提高警戒，消息一出讓社區居民都嚇壞了，還有人擔心到表示想快篩，對此高雄市衛生局表示已經掌握相關個案。

高雄市疫情有重大變化？市府10點加開「緊急記者會」說明

市府新聞局在19日上午八點四十七分，緊急通知10點鐘會在四維行政中心3樓多媒體簡報室召開「防疫加嚴措施」記者會，原本記者會預定在下午三點防疫會議後才開，臨時上午加開記者會，情況緊急。