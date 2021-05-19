屏東潮州某足體養身會館仍營業　警要求歇業+函送裁罰

▲潮州警分局查獲一家養生足體會館違反防疫規定 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局18日晚查獲一家足體養身會館業者，仍有員工為顧客從事按摩營業行為，當場要求歇業，現場蒐證後，移請屏東縣政府主管機關裁處。警方重申，貫徹警政署指示，絶不容許業者以「假關門、真營業」或「轉移陣地」方式變相營業，全力防堵疫情。

屏東縣為防堵病毒繼續擴散，於5月15日宣布防疫提升為「準三級防疫」警戒，至八大行業與休閒娛樂場所停止營業，全力防堵疫情。

為落實中央流行疫情指揮中心及縣政府防疫政策，縣警局長李文章指示，對於違規營業店家，務必要求歇業並移送主管機關裁處，並指示貫徹警政署指示，絶不容許業者以「假關門、真營業」或「轉移陣地」方式變相營業。

潮州警分局先前依據縣警局指示，結合各局處成立聯合稽查小組，加強稽查轄內各娛樂場所業者有無配合政府防疫政策暫停營業，並持續複查巡視轄內業者是否確實配合防疫政策歇業。

昨(18)日20時許，潮州警方再次前往轄區各列管場所複查，於潮州鎮內發現1家養生足體會館業者，仍有員工為顧客從事按摩營業行為，當場要求歇業，現場蒐證後，移請屏東縣政府主管機關裁處。並再次向業者宣導，務必配合政府當前的防疫規定，切勿心存僥倖，後續若查察發現仍有違規行為，將續蒐證函請相關局處裁罰。

分局長黃國源表示，將持續貫徹防疫規定落實查察，確保轄區八大行業與休閒娛樂場所防疫期間暫停營業，以杜絕破口。同時呼籲民眾，有關疫情相關資訊，統由中央流行疫情指揮中心統一發布，若有接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，記得先行查證，切勿隨意分享、轉傳，以免觸法。

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