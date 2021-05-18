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香火太旺又中了！北市確診雲林足跡曝　福興宮參拜「繁消毒」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（18）日下午3點公布台北市確診個案「案1842」涉足雲林之足跡位置，雲林縣衛生局指出，「案1842」於5月13日南下雲林總共停留約2小時左右，主要行程為拜訪居住雲林友人。

▲「案1842」於5月13日南下雲林總共停留約2小時左右，主要行程為拜訪居住雲林友人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「案1842」於5月13日南下雲林總共停留約2小時左右，主要行程為拜訪居住雲林友人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣衛生局表示，「案1842」是5月13日中午南下雲林縣西螺鎮，約12點40分抵達西螺福興宮拜拜，停留30分鐘至13點10分離開，隨即前往位於西螺鎮光復路全家便利商店西螺廣福店購物，與大同路中國石油加油站加油。經查，福興宮先前即主動視人潮，每2到3小時消毒1次。

▲今年4月大甲鎮瀾宮大甲媽繞境，兩度駐駕西螺福興宮，人潮滿滿。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

▲每年大甲鎮瀾宮大甲媽繞境，往、返均駐駕西螺福興宮，人潮滿滿。（圖／資料照／記者蔡佩旻翻攝）

隨後便前往西螺鎮的友人家，從13點45分一直到14點45分離開後北上離開雲林，雲林縣長張麗善表示，獲「案1842」確診通知後，友人隨即匡列為居家隔離者，因該名友人為獨居，所以僅一人隔離，未匡列自主健康管理。

▲今年4月大甲鎮瀾宮大甲媽繞境，兩度駐駕西螺福興宮，人潮滿滿。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮全國知名媽祖廟宇，吸引全國各地遊客前往參拜，年節期間香客絡繹不絕。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，案2149為66歲男性，居住元長鄉長南村，為持重大傷病卡癌症患者，一直以來深居簡出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今（18）日下午3點公布台北市確診個案「案1842」涉足雲林之足跡位置。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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