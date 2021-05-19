侯友宜喊封城、準四級部署、蓋方艙醫院　羅致政嗆：瞎忙還是裝忙

▲新北市長侯友宜。（圖／新聞局提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台北市、新北市升級第三級警戒，新北市長侯友宜陸續提出封城、準四級部署、思考興建方艙醫院等想法，民進黨立委羅致政19日質疑，他很想問侯友宜在過去一年中，到底超前部署了什麼，「是瞎忙還是裝忙」。

針對新北市疫情升溫，侯友宜日前受訪時表示，已指示市府相關單位思考興建方艙醫院，會跟中央合作，隨著疫情變化不斷提升量能；新北市工務局則說，正在進行前置作業。

對此，羅致政19日批評，雙北疫情大爆發，侯友宜一下子喊該封城就封城、一會兒嗆要準四級部署、甚至還要蓋方艙醫院，做為板橋重災區的立委，他很想問侯友宜，過去一年到底超前部署了什麼，「是瞎忙還是裝忙」。

羅致政指出，這幾天板橋的確診案例爆增，昨天板橋的里長們很心急調不到酒精可以消毒，因此自己整個下午都在幫忙調度酒精，今天早上終於順利到台酒公司載運一整車的防疫酒精，先提供給126個里應急使用。

羅致政認為，這本該是新北市政府必須儲存的防疫戰備物資，應該是市府主動提供發送，怎麼會讓里長們急得像熱鍋上的螞蟻，連酒精都沒有超前部署，更別說其他的應變措施了。

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羅致政強調，新北市升到三級警戒已經3天，板橋僅設一個社區快速篩檢站，原本一天只有200個名額，到今天才放寛到300人，但板橋人口超過56萬，加上無法就近篩檢必須人口移動，這都可能製造更多的傳染風險。

羅致政說，相較之下，人口、面積都比板橋小很多的另一熱區台北市萬華，其篩檢站的數字跟篩檢量，都遠遠超過板橋，相形之下真的是高下立判。

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羅致政指出，防疫旅館家數與房間數，新北市都是六都倒數，經過一年的準備，超過400萬人口的新北市，防疫旅館的家數竟只有12家，是六都的最後一名；防疫客房的間數也只有1120間，是六都的倒數第二。

羅致政再指，新北市的旅館總房間數高達13793間，但目前卻只有8.12%轉做為防疫房間，遠不及桃園市的16.43%、台北市的15.36%、甚至高雄市的13.92%，這樣難堪的數字，不僅沒有超前「甚至是落後部署」了。⠀⠀⠀

羅致政痛批，「該封城就封城」這句話是廢話，重點是怎麼封，帶頭預告封城，搞得人心惶惶，板橋如果真的封城了，難保大家不會逃到中和、永和、新莊。

羅致政也質疑，如果新北市封城了，那台北市、桃園市呢？如果要蓋方艙醫院，市府早就應該想好地點，與其現在尋覓，造成當地民眾緊張恐慌，不如加快徵用防疫旅舘，「落後部署總比原地踏步好」。



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