網瘋傳「清冠一號」一帖100元！藥商「到店取貨」...衛福部警告了

▲中醫治療新冠肺炎處方，醫師呼籲沒病者別亂吃。（圖／記者趙于婷攝）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣本土確診數已破千例！昨日（18）報出喜訊，國內研發的抗疫中藥「清冠一號」衛福部也緊急授權，最快本週可核發臨時藥品許可證。不少心急的網友已開始打聽配方，甚至已有成分劑量表在LINE群組瘋傳，準備自行去中藥店抓藥材。不過衛福部中藥司司長黃怡超表示，清冠一號算處方藥，民眾若自行在網路上販售，將依違反藥事法開罰，最重可處300萬。

根據《聯合報》報導，現在網路上瘋傳清冠一號的藥材內容，包括魚腥草、薄荷、桑葉、北板藍根、厚朴、黃芩等中藥材，甚至有人寫出「一帖100元，用10碗水煮成5-6碗當茶喝」、「每日1劑，三餐後半小時服，每次100cc」等各種食用方法，更有人開放登記，「有需要的麻煩登記明天到店裡取藥，一帖目前100元」，儼然公開販賣。

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▲民眾瘋傳清冠一號藥材。（圖／讀者提供）



黃怡超表示，清冠一號是處方藥，必須經過醫師診斷、開處方簽才得食用，並非所有人都適合服用，雖然美加地區把清冠一號列為「膳食補充品」，但那是因為美加地區以西醫為主，中醫系統發展不如台灣完善，建議民眾不要隨意服用。

至於網路上瘋傳訊息，黃怡超也指出，民眾若自行在網路、各地店販售，將依照藥事法地27條開罰，處以3萬元以上、300萬元以下罰款。也有許多中藥師出來呼籲「清冠一號」是處方簽，民眾千萬不要誤信網路謠言，自行到中藥店購買。

▲民眾瘋傳清冠一號藥材，還有人公開販賣一帖100元。（圖／讀者提供）



中醫師全聯會昨日也發布新聞稿說明，清冠一號是由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心合作實證，已確定能有效治療新冠肺炎。但清冠一號是中醫師處方用藥不得私售，民眾須至中醫院所經醫師診斷後取藥。基層診所部分，可以提供免疫調理等中醫服務，至於新冠肺炎確診者，仍須依政府醫療分級措施診斷治療。



中醫師全聯會強調，清冠一號屬於中醫師處方，須經中醫師診斷病情後，始可調劑給藥，「民眾不可至坊間藥房、網路、其他通路自行取藥」，以免誤服不當藥物而受害，業者若自行販售清冠一號處方予民眾，已違反藥事法並涉犯密醫等罪，敬請遵守法律。