雙北2確診者屏東足跡曝　車城福安宮、東港華僑市場等地已消毒

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府19日公佈二例確診者在縣境內足跡，其中案號「2251」新北市67歲婦人5月12日隨遊覽車進香團至車城福安宮參拜；案號「2182」臺北市58歲男子則是駕車與親友至東港華僑市場用餐，目前二人行經軌跡地點已全面清毒，衛生局共匡列20人檢疫居家隔離，提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

▲屏東縣政府對確診到過場所進行消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲▼市場、餐廳消毒。

案號「2251」67歲婦人係於5月12日搭乘遊覽車南下進香，一團約30人，16時25分許先至枋寮龍安寺參拜，車城海忠天餐廳晚餐後，18時40分許至車城福安宮大殿參拜，當晚入住福安宮香客大樓；隔日上午在海忠天餐廳早餐、枋寮鄉南興休息站停留上廁所後，隨車北返。

▲▼確診足跡、消毒。

屏東縣衛生局5月18日接獲通報立即展開疫調，匡列11人居家隔離，相關場域全面消毒及輔導業者環境消毒，福安宮因規定已不得入內參拜，香客大樓暫停營業1天，海忠天及南興休息站因疫情自即日起暫停營業，其工作人員皆有適當防護，列自我健康監測。

案號「2182」58歲男子5月12日凌晨自行駕車與妻子、友人三人至屏東，先將友人載到九如鄉7-11東寧門市，與妻拜訪九如郷親友，之後三人再於中午11時35分許至東港華僑市場用餐；返程途中至里港鄉台灣中油日日春站自助加油，妻與友人至加油站上廁所，後返回台北市。

衛生局匡列9人居家隔離，超商及加油站因確診者皆未下車，員工列自主健康監測。相關足跡地點及業者環境均已完成消毒作業，華僑市場將完成內部清消後自主休市1天，加油站女廁清消後關閉1天。

屏東縣政府表示，疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。

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