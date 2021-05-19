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彰化700低收生到校課輔！家貧無法遠距學習　民代急募愛心平板

▲▼ 地方 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲縣議員吳韋達募集平板。（圖／彰化縣議員吳韋達提供）

記者唐詠絮／彰化報導

教育部宣布從今(19)日起至5/28止，全國各級學校停止到校上課，轉為線上教學，教育處今天緊急安置700多名家中沒有網路沒有平板的國中小低收學生到校進行課輔與學習，議員吳韋達得知後，緊急徵集閒置平板。

縣府教育處指出，全縣有245所中小學，緊急調查後有700多學生家中無網路也沒有平板電腦，上午安置他們到校進行課輔，至於縣內有1萬多名弱勢學童，則比照寒暑假，在停課期間發放「幸福餐券」。

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縣議員吳韋達在與教育處討論後，將提供議員服務處協助募集閒置平板，服務處將負責平板蒐集、消毒與資料整理，轉交教育處開立捐贈證明給捐贈者。教育處收到平板後，會盡速協助有需要的學童能夠盡快上線，希望大家能在這個疫情嚴峻的當下，共同協助這些學童，能夠捐出家中閒置的平板，幫助這些學童順利完成線上教學課程。

吳韋達指出，捐贈方式二選一：
1. 大家可以將平板送到韋達服務處門口，按一下門鈴，會有專人收件
2. 寄送到韋達服務處，並留下姓名、電話、地址，已便教育處寄送收據（也可以留統一編號）服務處地址：彰化市中華路151號2樓；電話：04-7228307；手機：0909-699301

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