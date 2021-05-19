「失敗絕非末日」！亞東院長622字公開信喊話　盼替醫療體系加油

▲新北板橋亞東醫院爆發院內感染。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

亞東醫院爆發院內感染，截至目前已累計14例確診。院長林芳郁發出寫給大家的一封信提到，請大家替台灣的醫療體系加油，並說過去一年防疫的成功不是終局，所以這一週的失敗也絕非末日，對抗新冠肺炎的戰疫正進入巷戰，雖然看似黑暗，但我相信也是最接近黎明的時刻。

亞東醫院院長林芳郁公開信如下：

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亞東紀念醫院作為新北市的醫學中心，承載全國前四大的急診服務量，有四分之一以上的板橋民眾都在亞東看診，亞東醫院很榮幸得到民眾的肯定，這是全體同仁努力的結果。

過去一年，亞東醫院在新冠肺炎的戰役中挺身而出，多位重症患者自亞東康復出院。然而，過去一週亞東醫院不幸有8位病患，4位陪病者與2位護理同仁陽性確診，目前還有高達百位的同仁接受隔離或自主健康管理。我對於堅守戰線的醫護同仁致上最深的敬意，也期許染疫的同仁能早日康復。

過去一年防疫的成功不是終局，所以這一週的失敗也絕非末日，最重要的是我們要有堅強面對的勇氣。感謝亞東醫院的同仁們沒有氣餒，我們除降載醫療能量、全面清消相關區域，更對於同仁、住院病患及陪病者進行普篩，希望能防堵疫情擴散。好消息是感染源清楚，所以目前一切都在掌控中。對於染疫的同仁、病患及其家屬，我們持續提供最好的照護，期盼早日度過危機。

對抗新冠肺炎的戰疫正進入巷戰，雖然看似黑暗，但我相信也是最接近黎明的時刻。感謝指揮中心、新北市政府，以及全體同仁的團結合作。亞東醫院在副院長與感染管制中心的帶領下，各醫療科一起動員，輪流在急診戶外34度高溫全副武裝，在病房24小時全神戒備，護理同仁與行政同仁也紛紛達成許多艱鉅任務。

面對內外部的壓力，感謝大家的無私付出，感謝支持我們的家庭。守護民眾健康是醫護的天職，面對不斷增加的確診病患，我們沒有停下來的選擇，只能繼續負重前行。

最後也要感謝社會大眾的支持，這兩天收到來自各界的善意慰問與物資捐贈，台灣社會是溫暖的，也抱歉這段期間造成的恐慌，大家的建議我們都會虛心接受並加強改善，但也請大眾未來繼續給予戊守疫情前線的醫護人員鼓勵與支持，亞東醫院和大家會一起為守護台灣而努力。

林芳郁 敬啟

2021年5月19日

▲▼亞東醫院爆發院內感染，大批民眾在急診室外排隊等候篩檢。（圖／記者李毓康攝）