掛號皮膚科「被趕到門口看診」　友嗆：歧視萬華人？網全讚爆

▲避免感染，醫師在門口幫病患看診！ （示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

本土案例連環爆，其中台北市萬華區淪重災區！一名網友透露，友人就住在萬華，最近去看皮膚科，護理師一見地址後，急著把他請到門口，表示醫師等等會出來看診。由於門外人來人往，醫師當眾看診的舉止，讓友人覺得有疙瘩，而原PO也替對方抱屈，這是歧視萬華人嗎？」

一名男網友在臉書《我是萬華人》替友人訴苦，表示他今日去看皮膚科時，診所人員見個資填寫「萬華區」，便要求友人在外面等候，醫師待會兒會在門口看診。

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由於門口緊鄰大馬路，友人無法入內，當下很不是滋味，「其他人都去診間！」對此，原PO不捨求問，「這是歧視萬華人嗎？」

▲網友力挺診所！（圖／翻攝我是萬華人）



文章曝光後，底下網友卻贊同診所的作法，「非常時期這樣比較安全。這幾天很多醫院醫護人員都染疫或隔離，如果能夠事先做好預防措施或許很多問題就不會發生」、「不是歧視，只是我們剛好住萬華，假如不小心因為不注意而擴散，那萬華人真的就洗不清了」、「如果叫歧視，連掛號都不會讓你掛，不讓你看醫生，還會叫你離開，還會消毒門手把，跟電腦跟讀卡機」。

▼網友收到細胞簡訊，竟直接被拒診！（圖／翻攝我是萬華人）

