花蓮停課不停學！提供線上學習平台　啓動返鄉學子防疫機制

▲教育處代理處長饒忠表示。針對居家學習提供多樣學習資源與平台選擇，讓學習不落後。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續延燒，教育部18日宣布自19日起至5月28日，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，花蓮縣政府隨即於當天下午5時召開記者會，說明停課期間花蓮縣各項應變作為，減輕花蓮縣家長對停課之疑慮，攜手挺過防疫期！

教育處代理處長饒忠指出本縣營養午餐將照常供應，並在18晚間由校方調查家長意願，到校學生與弱勢學生仍會供應營養午餐；且針對居家學習之學童，教育處建置花蓮親師生平台多年，並提供多樣學習資源與平台選擇，學生與家長可由此取得學習資源，讓學習不落後。

▲衛生局長朱家祥表示，停課期間將針對返鄉學子啟動關懷防疫機制。

並針對幼兒園停課，幼兒園家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，幼兒園會負起照顧之責，且會繼續提供學生到校學習、照顧與用餐之義務。教育處長饒忠也表示，即將在5月20日辦理的花蓮縣國民中小學基本學習能力檢核，受測對象為小學1年級到國中8年級，目前展緩辦理，後續辦理情形研議中，將另行公告。

衛生局長朱家祥就停課期間眾多學子返鄉，更啟動衛生局關懷防疫機制，並提供花蓮縣衛生局防疫關懷專線03-8232280，讓花蓮縣學子、家長們在疫情停課期間安心返家，若有任何針對疫情之疑問，也歡迎隨時撥打此專線，讓學子返家專心學習，度過疫情期間。

針對防疫照顧假，縣府人事處長吳黎明、社會處長陳加富表示，配合指揮中心之決策，若家長有親自照顧12歲以下之孩童之需求，因應疫情停課居家線上學習期間，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。

此外，針對近日有鄉鎮市長及民意代表反映部分學生於停課期間，前往溪流烤肉聚會，警察局長蔡丁賢也強調會加強勸導，必要時將通知學生家長，呼籲疫情期間切勿群聚，增加感染之風險。

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