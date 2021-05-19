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全國停課「學生歸鄉、北孫南送」　台南防疫總動員

▲台南市長黃偉哲指出，如中央公布台南有確診案例，市府接後在1小時內公布個案足跡。（圖／記者林悅翻攝）

▲因應全國停課百萬學生歸鄉、北孫南送，台南市長黃偉哲指出，市府總動員與市民朋友全力防疫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應全國停課百萬學生歸鄉、北孫南送，台南市環保局和交通局也早已做好交通節點清消的萬全準備，對於沒有依照中央指示歇業的店家，衛生局也祭出重罰，展現強力執法。

台南市長黃偉哲表示，市民很關心的百萬學生歸鄉、北孫南送的情形，南市府沒有辦法拒絕任何國人的自由流動，但他要呼籲提醒不管市民朋友們或者是來台南的同學們，自己要做好防疫的防護，這是幫助自己也保護家人。

黃偉哲也強力譴責許多不肖人士拿染疫人數開賭盤，發國難財，他呼籲市民朋友們不要到這些賭博網站去簽賭；簽賭本身已經不是合法的，再去把確診數或是甚至於把其他的跟防疫相關的數字拿來當簽賭的標的，不但違反違法，而且不道德，市府考慮等到檢察官偵辦告一段落，偵查行為結束之後，會考慮公佈涉案的人，不管是莊家、不管是賭客，都會來加以公佈讓大家了解誰在發國難財。

衛生局長許以霖表示，目前市府查獲有14家疑違法中央流行疫情指揮中心停業規定，依實際營業行為判斷，經查證2家尚不屬休閒娛樂業，12家為應停業規範，衛生局預計裁罰72萬元，每件6萬元。違反關閉場所規定，將依傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

文化局長葉澤山則表示，因應疫情日趨嚴峻，南市府管轄的57處場館即日起關閉到5月28日，而古蹟區和文化中心也關閉到5月28日，45個公立圖書館的部分也閉館到5月28日，但是市民朋友可以藉由線上預約，在規定的時間內到各區圖書館的單一窗口作取書，每人最多可以預約5本，可以在系統網站上調書到離自家最近的區圖取書，而所有的借書延長閱讀時間到6月30日，更有續借2次的機會讓民眾能安心在家閱讀。

台南市警局長方仰寧表示，關於民眾關心的藉著疫情到網上簽賭，18日天已經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，分兩部分就是經營和簽賭，情形是賭客進到網站簽賭截圖，並轉傳在LINE 的群組，所以要同時追究賭客有無散布不實的言論犯罪嫌疑，警察局呼籲民眾犯罪已經不可取，還渲染錯誤的疫情訊息，市府一定追究到底。

教育局長鄭新輝表示，19日是「停課不停學首日」，18日的流量就比平常多了60倍，19日早上有約18.2萬的人次上線，而台南市總共有13萬5千個孩子，所以顯示有許多外縣市的學生和老師進來瀏覽，而教育局也會持續增強非同步教學的流量，而同步直播教學的部分，課表已經放到了網站上了，所有的老師19日會做直播的演練，20日就可以正式上線直播，請各位老師和家長都可以上網關心。相關網址：(https://www.tn.edu.tw/)

文化局在全市各地的場館眾多，許多古蹟及場館更是帶動當地旅遊消費的火車頭，因此市長黃偉哲在決策考量上，特別重視周邊店家生計是否兼顧。市府會做此決定，主要著眼於18日確診數稍有下降，突顯出目前國人自主防疫作為，或有機會使疫情短期內趨緩；為了避免藝文場館及圖書館成為學生族群停課時的轉移群聚地點，市府決定以明快決策支持國人高度自制的防疫作為，為抗疫多盡一份心力，跟國人一起打贏這場仗。

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