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社會 社會焦點 保障人權

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

▲台南市16個分局同步進行複檢查核是否停業勤務，結果稽查稽查971家，有10家未依規定禁業，已檢核蒐證資料，報請台南市衛生局依法裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市升級準3級警戒後關閉休閒娛樂場所，惟有12家業者違規營業，衛生局將直接開罰每件6萬元，並持續不定期進行查緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市升級準3級警戒後關閉休閒娛樂場所，市府動員937人次警力，共查緝994家業者，仍有12家業者違規營業，衛生局將直接開罰，並持續不定期進行查緝。

截至5月17日，台南市警局查獲14家疑違法中央流行疫情指揮中心停業規定，依實際營業行為判斷，經查證2家尚不屬休閒娛樂業，12家為應停業規範，衛生局預計裁罰72萬元，每件6萬元。違反關閉場所規定，將依傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰（新營1、白河1、下營1、新化1、善化1、中西3、北1、南3共12家）。

▲台南市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，查獲2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

再次重申17大娛樂場所，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所，都屬於本次停業類別。

此類場所具有高度密集特性，且無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所，請各家業者共體時艱，配合防疫，違規者將依照傳染病防治法進行開罰，黃偉哲市長再次提醒市民朋友，防疫需全民共同配合，全面戴上口罩、勤洗手、減少不必要的聚會，才能對抗病毒，共同度過此次難關。

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