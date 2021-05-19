外籍女陪侍轉戰南投、埔里小吃部？警突襲28家業者結果曝

▲埔里警方加強臨檢，杜絕八大行業暗中營業。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

台北市萬華區「阿公店」成為新冠肺炎（COVID-19）英國變種病毒肆虐的重災區，不但許多顧客被感染後將疫情擴散至中南部，昨還傳出上百名外籍女陪侍也轉往中南部另起爐灶，南投、埔里被點名恐成防疫破口；埔里警方昨起即針對八大行業進行擴大臨檢，清查28家並未發現暗中營業情形。

台北市議員鍾小平昨表示，有上百名外籍女子以外籍看護身份來台，卻到萬華或新北市各區的越南店（阿公店）工作，疫情爆發後工作機會減少，又回到中南部雇主家；知情人士甚至透露，南投、埔里地區的小吃部找專人拉「無牌區」去工作。

▲埔里警方加強臨檢，杜絕八大行業暗中營業。（圖／民眾提供）

埔里警分局表示，南投縣政府已於15日公告管制措施，縣內八大行業，以及有女陪侍小吃部、護膚店、夜市、撞球場、網咖等營業公共場所停業；為防他縣市外來人口趁機轉戰中南部找頭路，18日晚間立即規劃擴大臨檢，突襲轄內28家汽車旅館、小吃部、八大場所和護膚店，確認無暗中營業情事。

埔里分局長方秋梅表示疫情嚴峻，呼籲上述業者勿心存僥倖以身試法，一旦發現未停業者，將依《傳染病防治法》蒐證移交主管機關裁罰，最高可處30萬元罰鍰。



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