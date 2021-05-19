郵局疫情擴大！今再增1外勤「快篩陽性」　曾接觸萬華吃宵夜同事

▲萬華茶室周遭大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政疫情擴大！近來有2群員工因去萬華染疫，累積2人確診，稍早又傳出，台北郵局一名快捷收發股外勤員工，因曾跟去萬華吃宵夜的同事接觸，目前快篩採檢陽性。

在總公司1名員工確診後，昨再爆另有5名員工曾去萬華吃宵夜，其中1人發燒，晚間採檢結果出爐，為陽性確診。今日，台北郵局又有1名快捷收發股外勤同事，因跟萬華吃宵夜同事接觸，快篩陽性，雖然還要再進一步做PCR檢測，但研判確診機率很大。

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據了解，該名快篩陽性的員工為台北郵局快捷收發股的外勤人員，平常工作是負責郵件處理中心跟台北郵局郵件之間的傳送，雖然是外勤，但不會直接接觸到民眾。

▲郵局員工染疫風暴擴大，已累積2人確診，1人快篩陽性。（圖／記者賴文萱攝）

針對疫情擴大狀況，中華郵政也要求各單位自己調查，若有跟相關確診者接觸比較頻繁的人，就先回家自主健康管理，有必要話，公司也會給予休假讓同仁去進行快篩檢測。

針對目前分流措施，中華郵政已啟動異地辦公，也在評估是否進一步實施居家辦公。但郵局投遞、窗口業務因不可能居家辦公，若疫情發展持續嚴重下去的話，為了減少跟人群接觸，也不排除減少非必要郵件投遞次數等。

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