「確診數會拋物線式上升」　防疫專家：4月前台灣是真的沒疫情

▲全國防疫消毒大隊持續環境消毒 。（圖／環保署提供）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢19日表示，4月份前台灣真的是沒有疫情的，但由於防疫單位觀念未調整，一遇到破口就造成疫情爆發，疫情確診數會朝拋物線式上升，「要讓拋物線出現折點，需要時間」。

《POP撞新聞》主持人黃暐瀚連線專訪防疫學會理事長王任賢，他對疫情發展預估「很不樂觀」，並表示疫情確診數會朝拋物線式上升，「要讓拋物線出現折點，需要時間」，他呼籲民眾除了口罩戴好戴滿，維持手衛生－「摸口鼻前一定要洗手」－因為病毒可能在環境中出現。

台北市自14日起設立快篩站以來，至18日陽性率從11%降至4.7%，王任賢表示，病例數與篩查量有關，數值表示進行干預措施前的病例數，只能表示在這些社區流竄是減少的，一旦其他區域設置篩查點，病例數又會出現，但由於篩查量仍不足，病例數就無法篩到。

王任賢不否認，在過去一年中台灣疫情是安全的，他說明如果有疫情，在重症病例也會篩到，「但確實是沒有的」，加上配合秋冬專案時也曾落實在醫療院所普篩，他認為「4月份前台灣真的是沒有疫情的」。但由於防疫單位觀念未調整，一遇到破口就造成疫情爆發。

王任賢指出，此次從境外醫師隔離期從5天縮短到3天一，他不責難，「這個是為了配合經濟需求一定要做」，但最大問題在於先前並未施打疫苗。

台灣在8天達千例本土案例，但病床數合計約3千多床，當中很多則是收治輕症患者。王任賢認為，隔離病房和專責病房應該要留給重症，但若將輕症患者安置在檢疫所也不對，因為依法傳染病患者必須住院。

台北市與新北市對於是否設置方艙醫院看法不同調，王任賢表示，「方艙醫院」是「很好的想法」為了解決病床不足的隔離場所，名稱也不一定就要與中國大陸相同，可以改名為輕症醫院，且僅須由地方衛生局許可就能掛牌。