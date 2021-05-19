快訊／竹市電影院、長照中心、娃娃機店即起停業！加強街友關懷

▲竹市強化防疫4家日照長照中心、5家電影院、娃娃機店即日起暫停營業。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長林智堅19日召開防疫會議，宣布二大防疫原則，加強對街友、獨居者等弱勢族群照顧與關懷、針對違反禁令開業者加強稽查與執法。新竹市府也增加兩大防疫作為，全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，針對有需求者將媒合居家服務或送餐服務；全市5家電影院、147家選物販賣機（娃娃機），即日起分別停業至5月28日、6月8日。

林智堅今表示，防疫為重，針對各項防疫政策可能帶來的影響，市府持續加強對街友、獨居者等弱勢族群關懷照顧，並提供所需物資；另外，市府將加強稽查與執法，請民眾外出佩戴口罩，相關營業單位配合防疫政策，違者將「按次」依法開罰。

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新竹市府今也新增兩大防疫作為，全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，總計112人，針對有需求者，市府將媒合送餐、居家服務，所有照服員支援居家服務。

針對選物販賣機店、電影院，產發處表示，選物販賣機店大多為無人經營，無法落實「實聯制」等防疫措施，全市147家選物販賣機店即日起暫停營業至6月8日。

行政處表示，經了解，目前全市5家電影院雖觀影人潮都已大幅減少，因仍有群聚風險，5家電影院包含新復珍戲院、新竹國際大戲院、國際中興影城、大遠百威秀、巨城威秀即日起暫停營業至5月28日，讓民眾跟工作人員都能安心防疫。

針對電影票券票，行政處說明，5家電影院將依據商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項規定，「因不可歸責於消費者之事由退還禮券者，企業經營者不得收取手續費」，退票將不收手續費。

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