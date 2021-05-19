武陵、福壽山農場即日起休園至月底　清境農場20日起停止營業

▲清境農場。（圖／記者李宜秦攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，退輔會19日宣布，轄下的武陵農場、福壽山農場自即日起休園到5月底，清境農場則是配合南投縣仁愛鄉的決議，將自20日起休園到5月底。

立法院外交及國防委員會19日處理退輔會、僑委會、國防部、外交部等預算解凍案，並邀請國防部副部長張哲平、外交部次長田中光、退輔會副主委呂嘉凱、僑委會副委員長徐佳青等人列席備詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委孔文吉質詢時表示，現在疫情非常嚴峻，全國各大森林遊樂區皆已暫停開放至28日，詢問退輔會清境農場有無相關防疫措施，以及是否照常營業。

呂嘉凱回應，退輔會隨時都有最新作為，每天隨著疫情的變化，都有做不斷的修正，清淨農場也準備要停止營業，預計在今天對外公布。

退輔會官員表示，轄下的武陵農場、福壽山農場已經自即日起休園至5月底，清境農場則配合南投縣仁愛鄉的決議，今天就會宣布停止營業到5月底。

孔文吉建議，退輔會所轄的青青草原、國民賓館都應該停止營業，仁愛鄉最熱門景點就是清境農場，「很多外地觀光客都到山上去，把病菌帶到清境農場」，配合疫情升級，退輔會應該儘早將清境農場停業。

退輔會官員強調，退輔會今天就會宣布，清境農場自20日起休園至5月底，主要是配合南投縣仁愛鄉的決議。

其他人也看了這些新聞...

►侯友宜宣布：新北全面關閉圖書館、運動中心等公共場館

►侯友宜宣布：八大場所一律停業 營業場所全面人流管制

►禁陪考！北市國中會考採5大措施 吃午餐得用「防疫隔板」

►振興一下我們的美麗