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快訊／高雄某大學疑有教職員確診！校區今下午5點前全淨空

▲▼高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內本土疫情升溫，高雄市又傳出某大學內有人染疫！有學生在網路上爆料，「OO系X老師確診COVID-19了，所以請同學回憶一下上週四、五是否有跟X老師接觸或同處在同一空間」。校方證實，18日上午有接到疑似確診教師通知，相關單位已展開疫調，但也強調，校方無法證實未經指揮中心對外公布的個案。

校方表示，18日早上接到某位疑似Covid-19確診教師通知，相關單位已展開疫調，獲知訊息後即已展開準備工作，現正配合主管機關進行防疫工作，詳細掌握師生名單，進行配套通知、安置、輔導等業務。

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校方指出，該名疑似確診教師為兼任教師，在校僅有一門課，該門課程修課人數34人，目前已完成第一輪聯繫，學生目前均無不適狀況，名單也已完整掌握且已通知全數學生在採檢前不要出門。校方均已掌握各位學生租賃住宿地點，少數幾位已於周末時返家，未來如經過指揮中心證實本案例，則這一班學生全數將會由指揮中心及衛生局介入管理。

校方表示，已緊急通告，某校區18日下午封閉，不再開放人員進出，該授課系館則是將整棟淨空，隨後展開全面性大消毒。由於校園已公布16日起全面展開遠距授課，校內師生已降至絕對低點，目前將授課系館全面清空，系館辦公全數改為遠距異地、居家辦公，直至5月28日止，而校區全面消毒作業將持續至5月28日，消毒作業中均不開放進入，校區也已關閉校外人士入校至28日止，所有洽辦業務全數轉由其他校區綜合業務處協助代辦。

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