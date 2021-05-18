屏東縣停課不停學　經濟弱勢生可向校方借用平板、筆電、行動網卡

▲屏東縣政府 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

教育部宣布各級學校自5/19至5/28止停課，因應孩童停課在家無人照顧，家長除可以請「防疫照顧假」，雇主應予准假外，屏東縣政府考量停課期間學生家長如無法照顧孩子，可以選擇把孩子送到學校或幼兒園，停課期間學校仍會依防疫相關規定做好防疫工作。

縣府表示，因應各級學校全面停課，為不影響學生學習，縣內高級中等以下學校(含公私立幼兒園)將採取「停課不停學」措施。學生於停課期間除可透過教育部規劃之「公私協力-防疫停課不停學線上教學便利包」及屏東縣專屬架設之「數位學習推動計畫平台」之相關學習資訊以學習需求，如學生家中無相關設備，將由學校提供平板、筆電及行動網卡借用服務，透過各校教師遠距教學、線上自主學習、各數位學習平台，相關課程、教學、補課與評量方式授權各校彈性因應。

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目前教育處掌握家中無載具學生8195人，各校可借用平板及筆電數共8215台，可支應學生使用需求，家中無網路學生7152人，學校及各校目前可借用行動網卡數為615片，預計5月21日後可再增加1200片，將優先提供經濟弱勢學生，其餘學生得依屏縣停課公告至各大電信申請優惠方案。至於弱勢學生停課期間仍給予午餐費補助。

另因應防疫宣布停課，為避免「12歲以下」學童無人照顧或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等教育機構，有照顧子女需求者，家長其中一人可向雇主申請防疫照顧假。

縣府表示，由於防疫照顧假不支薪，家長除申請防疫照顧假外，亦可依現行所適用之請假規定以事假(或家庭照顧假)、休假或加班補休辦理，雇主對所申請之各項假別，均應予准假，不可以因為請「家庭照顧假」而視為缺勤，且不得影響全勤獎金考績或其他不利處分。

縣府強調，現在是防疫重要時刻，配合政府的政策，非必要儘量減少外出，減輕醫護人員的負擔。雇主可善用營運因應措施(如異地辦公、彈性時間上班)，優先維護勞工權益及職場安全衞生。民眾若有任何勞動權益問題均可向勞動暨青年發展處詢問，以確保自己的權益，諮詢電話08-7558048#306、311~313、315、318~319。

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