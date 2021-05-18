民眾湧賣場、電商爆搶物資「4品項最缺」　熱賣商品貨量3成以下

▲熱賣商品貨量在3成以下的前三名商品為泡麵、罐頭食品及衛生紙。（圖／記者林悅攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情大爆發，不少人搶購物資，消保處今（18日）指出，5月6日請五大賣場及五大電商平台建立民生必需品及防疫商品供需之通報機制，13日正式啟動，15日訪視54家賣場結果，熱賣商品貨量在3成以下的前三名商品為泡麵、罐頭食品及衛生紙，電商平台最缺的品項為米、泡麵、冷凍食品及酒精等。

消保處表示，每日通報熱賣民生必需品，包括衛生紙、米、泡麵、罐頭及冷凍食品5項，防疫商品有口罩、酒精、乾洗手及溼紙巾4項，針對供需情形，依13日及14日五大賣場（全聯、家樂福、大潤發、頂好、愛買）的通報，因疫情升温影響，部分賣場熱賣商品有增加之趨勢，15日中央流行疫情指揮中心宣布台北市及新北市之疫情警戒提升至第三級，民眾因預期心理，出現搶購現象，和地方消保官在當天訪視54家賣場結果，熱賣商品貨量在3成以下之前三名商品為泡麵、罐頭食品及衛生紙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生紙貨量也在3成以下。



消保處進一步說明，但經相關機關及該處通知賣場加速補貨結果，16日訪視85家賣場結果，貨架上之貨量已多有4-5成以上（如衛生紙、米、罐頭及冷凍食品等），但泡麵貨量仍在3成以下，截至昨（17日）賣場回報，除酒精外，熱賣商品銷量已趨緩。

另消保處檢視五大電商平台（蝦皮、富邦媒體科技momo、pchome、東森購物、奇摩購物中心）的回報，以米、泡麵、冷凍食品及酒精等較為缺貨，相關產品已請供應商積極補貨，尤其是酒精國家隊再度啟動，每日可生產近16萬瓶，應該可以滿足消費者需求。消保處強調，整體而言，賣場及電商平台雖然或有缺貨未能及時補足之情形，但不虞匱乏，因此已不見搶購人潮，相關機關會調配物資，通路業者會儘量補足補滿上述商品之作為，民眾可以安心。

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。