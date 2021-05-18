　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民眾湧賣場、電商爆搶物資「4品項最缺」　熱賣商品貨量3成以下

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝，下同）

▲熱賣商品貨量在3成以下的前三名商品為泡麵、罐頭食品及衛生紙。（圖／記者林悅攝，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情大爆發，不少人搶購物資，消保處今（18日）指出，5月6日請五大賣場及五大電商平台建立民生必需品及防疫商品供需之通報機制，13日正式啟動，15日訪視54家賣場結果，熱賣商品貨量在3成以下的前三名商品為泡麵、罐頭食品及衛生紙，電商平台最缺的品項為米、泡麵、冷凍食品及酒精等。

消保處表示，每日通報熱賣民生必需品，包括衛生紙、米、泡麵、罐頭及冷凍食品5項，防疫商品有口罩、酒精、乾洗手及溼紙巾4項，針對供需情形，依13日及14日五大賣場（全聯、家樂福、大潤發、頂好、愛買）的通報，因疫情升温影響，部分賣場熱賣商品有增加之趨勢，15日中央流行疫情指揮中心宣布台北市及新北市之疫情警戒提升至第三級，民眾因預期心理，出現搶購現象，和地方消保官在當天訪視54家賣場結果，熱賣商品貨量在3成以下之前三名商品為泡麵、罐頭食品及衛生紙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝，下同）

▲衛生紙貨量也在3成以下。

消保處進一步說明，但經相關機關及該處通知賣場加速補貨結果，16日訪視85家賣場結果，貨架上之貨量已多有4-5成以上（如衛生紙、米、罐頭及冷凍食品等），但泡麵貨量仍在3成以下，截至昨（17日）賣場回報，除酒精外，熱賣商品銷量已趨緩。

另消保處檢視五大電商平台（蝦皮、富邦媒體科技momo、pchome、東森購物、奇摩購物中心）的回報，以米、泡麵、冷凍食品及酒精等較為缺貨，相關產品已請供應商積極補貨，尤其是酒精國家隊再度啟動，每日可生產近16萬瓶，應該可以滿足消費者需求。消保處強調，整體而言，賣場及電商平台雖然或有缺貨未能及時補足之情形，但不虞匱乏，因此已不見搶購人潮，相關機關會調配物資，通路業者會儘量補足補滿上述商品之作為，民眾可以安心。

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝，下同）

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。

ET快訊
快訊／北部確診男遊萬華！搭高鐵、捷運南北往返　家人也染疫
興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」　怒揭2次停電內幕
和買春男住「亞東同樓層」確診亡　女兒心碎「看爸爸被強制火化」
台灣本土確診破千人！　驚見「關鍵交叉點」
快訊／深圳大樓「超自然搖晃」！　上千民眾拔腿狂奔
全國停課不停班！　他曬「爸媽崩潰」日常照　網笑翻：妹妹想上學

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市集公告「禁雙北、桃園攤商」　他吐槽1句被嗆爆：忘記葡萄家族？

全國停課教職員仍要到校　教團：應讓老師可以居家辦公

快訊／北部確診男遊萬華！搭高鐵、捷運南北往返　家人也染疫

屏東縣停課不停學　經濟弱勢生可向校方借用平板、筆電、行動網卡

民眾湧賣場、電商爆搶物資「4品項最缺」　熱賣商品貨量3成以下

高中以下停課　鄭文燦籲：師生落實防疫「保護自己也保護他人」

香火太旺又中了！北市確診雲林足跡曝　福興宮參拜「繁消毒」

台灣本土確診破千人！驚見「關鍵交叉點」　首度超越境外移入

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」　怒揭2次停電內幕：大量水母來襲

救護車載走3人！板橋人慌「社區無消息」急求助：住在亞東附近

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

市集公告「禁雙北、桃園攤商」　他吐槽1句被嗆爆：忘記葡萄家族？

全國停課教職員仍要到校　教團：應讓老師可以居家辦公

快訊／北部確診男遊萬華！搭高鐵、捷運南北往返　家人也染疫

屏東縣停課不停學　經濟弱勢生可向校方借用平板、筆電、行動網卡

民眾湧賣場、電商爆搶物資「4品項最缺」　熱賣商品貨量3成以下

高中以下停課　鄭文燦籲：師生落實防疫「保護自己也保護他人」

香火太旺又中了！北市確診雲林足跡曝　福興宮參拜「繁消毒」

台灣本土確診破千人！驚見「關鍵交叉點」　首度超越境外移入

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」　怒揭2次停電內幕：大量水母來襲

救護車載走3人！板橋人慌「社區無消息」急求助：住在亞東附近

市集公告「禁雙北、桃園攤商」　他吐槽1句被嗆爆：忘記葡萄家族？

投資前先釐清理財目的！　專家：可用「3種ETF」打造核心組合

比爾蓋茲與女員工關係不尋常　坦承20年前有過不倫戀

賭王最美千金深溝纖腰零死角　深情望男友像拍婚紗照

全國停課教職員仍要到校　教團：應讓老師可以居家辦公

不是地震…深圳賽格大廈巨晃「建築專家解答了」！千人逃命後狂吐

快訊／勸導期結束！　新北宣布：即起外出不戴口罩直接開罰3千至1.5萬

日媒曝：台北日僑學校「新校舍工地」出現2確診！

對特斯拉出手！　《大賣空》主角貝瑞揭露148億元空頭部位

《多情》賴慧如婚變後砸百萬創業　遇疫情記者會喊卡！

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

連3天提前爆出神秘數字　鄉民見240傻了

更多熱門

相關新聞

費德勒願盡力為瑞士拿奧運獎牌

費德勒願盡力為瑞士拿奧運獎牌

今年8月將滿40歲的「瑞士天王」費德勒（Roger Federer），確定將參加5月16日至22日進行的日內瓦公開賽，而展望東京奧運，費德勒也提到，「我會盡力幫助瑞士拿下獎牌，不過如果奧運最終取消，我也會第一表達理解。」

輕症者待在家變嚴重怎麼辦？　新北：可打給「檢疫隔離關懷中心」評估

輕症者待在家變嚴重怎麼辦？　新北：可打給「檢疫隔離關懷中心」評估

香火太旺又中了！北市確診雲林足跡曝

香火太旺又中了！北市確診雲林足跡曝

視察醫療級口罩生產情形

視察醫療級口罩生產情形

台灣本土確診破千例！首度超過境外移入

台灣本土確診破千例！首度超過境外移入

關鍵字：

搶購物資民生用品泡麵衛生紙罐頭食品白米冷凍食品酒精消保處新冠肺炎社區感染疫情台灣防疫賣場電商

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

快訊／電量使用率飆升至91％　停電危機再升高

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面