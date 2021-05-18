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美政府釋出200萬劑疫苗　陸外交部：歡迎美方早日落實承諾

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲美政府計劃向全球釋出包括輝瑞在內的2000萬劑疫苗。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國政府計劃於6月底前釋出經食品暨藥物管理局（FDA）許可的2000萬劑新冠疫苗，包括台灣等地都在積極爭取。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，歡迎其他有條件、有能力的國家為發展中國家提供疫苗，促進疫苗在全球的公平分配和使用，「如果美方能早日落實疫苗援助的承諾，為發展中國家抗擊疫情提供實實在在的幫助，我們表示歡迎。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

對於外界認為，美政府計劃釋出的疫苗份額或為其餘國家釋出的5倍，有可能成為結束新冠肺炎流行的領導者，趙立堅話鋒一轉，美方動不動就在疫苗問題上拿中國說事的做法，令人不齒，讓人不得不懷疑美方的真實目的和動機。

趙立堅強調，疫苗不分種族和價值觀，也不是製造免疫鴻溝和搞政治操縱的工具，「與美國不同，中國不會用疫苗影響領導世界，更不會空喊口號不行動。中國的目標只有一個，那就是盡可能幫助發展中國家輓救更多的生命。」

趙立堅表示，中國對外提供疫苗或抗疫物資，不是為了從他國換取好處，沒有任何地緣政治目的，不附加任何政治條件，「如果我們能多讓一個人呼吸，就要多讓一個人呼吸，不論他們來自哪個國家，不論他們是黑人、白人或黃種人。」

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