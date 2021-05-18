全國停課「明天會更塞」　新北「親師生」122萬塞爆急加伺服器

▲線上學習。（圖／新北教育局提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

雙北地區17日宣布高中以下學生全部停課，新北學生仍可在「親師生」線上學習，不過，今天實施首日卻發生入口網站負載過量問題，不過，指揮中心宣布明起全國各級學校停課，新北市教育局長張明文表示，明天會更塞，將持續監控，新北已新增15台伺服器，並啟動認證分流措施，降低壅塞情況。

教育局長張明文說明，這次採取彈性多元授課模式，包含同步、非同步線上教學及自主學習，這次線上學習是主流，「相信明天是全國停課，明天會更塞，我們會持續監控。」

張明文指出，每天平均瀏覽數是3.5萬，昨天瀏覽數暴增到63萬，增加18倍，目前為止已超過122萬以上的瀏覽人次，對於數位學習頻寬是全國的挑戰，從中央到地方政府會全力努力。

張明文強調，昨天從原本的3台伺服器增加到18台，同仁也網頁重新設計，從過去單一入口連線，改成「認證分流」模式，將原本由親師生平台之單一入口連線方式，直接導入各線上學習平台入口 （因材網、均一、學習吧、Google classroom、PaGamO、南一、康軒、翰林各教科書資源平台）。

教育局表示，針對疫情授權各校課程、教學、補課與評量方式以彈性多元的方式處理，各級學校於停課期間之補課方式，教師可運用多元方式進行教學，包含同步、非同步線上教學及自主學習。

例如，教師可利用線上遠距教學直播或預錄影片提供學生觀看；或指定數位平台課程進度請學生線上自主學習；亦可提供紙本教材讓學生在家自習；或是利用教育局YouTube頻道影片或第四台公益頻道之教學節目等方式，教育局鼓勵教師採用各種停課不停學之教學方式，不限於線上即時互動教學，讓學生學習不間斷。