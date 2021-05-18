5／19起全台大停課　旅美學者：遠距教學恐造成「新防疫破口」

▲因應新冠肺炎疫情，教育部宣布自5/19至5/28，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。（圖／資料照）

記者游鎧丞／綜合報導

教育部長潘文忠今日宣布，因應國內新冠肺炎疫情警戒升級，自5/19至5/28止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課；雖說仍將採線上教學方式進行學生居家遠端學習，但有鑑於雙北「酷課雲」開放首日，就出現負載過量登入延遲的現象，也讓不少家長相當擔心線上教學的成效。

針對此點，旅美學者王宏恩便已自身經歷為例，表示遠距教學期間，不少學童因沒有網路或是家中網路頻寬問題，只能透過「家庭補習班」模式，與其他同學在特定區域共用網路進行遠端教學，無形之中反而造成一種變相的群聚／防疫破口；王宏恩更直言，這樣的模式恐怕很快就會在台灣出現了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原本立意為阻絕疫情傳播的遠端教學，反而無形之中成為另一種防疫破口。（圖／台北市教育局提供）

旅美學者王宏恩在個人Facebook發文分享自身經歷，以美國加州為例，當時宣布停課後，兩個星期過後，學校老師才開始進行遠距課程；不過嚴重的筆電荒，在當時都讓美國不少民眾買不到筆電，一直到了加州政府全面出借學童chromebook之後，才抒解了筆電不足的現象；同時加州的遠距教學模式是，老師每週會寄一份紙本作業到學生家裡，並透過線上直播30分鐘、錄影課程1小時的方式進行授課。

王宏恩更進一步指出，遠距教學即便方便，但對於一些沒網路或是網路頻寬不夠的家庭來說，反倒成為一項難題；雖說美國電信業者有提供場地供部分學童使用，但後來有些家長為求方便，便協議將6、7個小孩統一集中在某戶人家，在共用網路的條件上進行線上學習；再加上某些專為醫護人員、電信工人開設的私人托兒所，也出現分批收受學生，進行「群聚線上教學」的現象，無形之間反倒也出現另一種政府無法管控的「防疫破口」。

▲教育部強調，目前已落實頻寬分流、四時段開放等方式，確保學生都能夠有效運用線上教學平台。（圖／資料照）

雖說外界對線上教學仍抱持一定疑慮，但教育部長潘文忠已在記者會會中強調，為避免同時間有大量用戶登入現有教學平台，目前教育部已提供了無須帳號登入的線上學習資源取得管道，並有效分科安排近幾周課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源，藉此確保所有學生的受教權

►停課變停學！新北線上學習平台掛點 教育局提4平台：分流登入

►北市「酷課雲」大當機！200萬人次擠爆 教育局：實施「4時段教學」