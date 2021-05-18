3個「確診輕症」堅持佔急診床！台大醫嘆：對疾病認知貧乏得可悲

▲台灣新冠確診數暴增，篩檢人力與醫療資源吃緊。（圖／路透社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「上班4小時已採檢了45人，3個確診的輕症堅持在急診待床……這句話是現在進行式。」一位一線急診醫師18日在臉書貼文，直呼民眾對這個疾病的認知貧乏程度，讓他感到相當擔憂，但也只能呼籲大家落實防疫規定，也不要一窩蜂跑到急診要求篩檢，「我對一線現場慘烈的戰況和可預期的未來發展感到心灰意冷……」

這位一線急診醫師在文中表示，「這裡是台大急診，是重度急救責任醫院，不是篩檢站，不是檢疫所」，說自己可以是勇敢的前線戰士、無情的採檢機器，可以不怕累、不怕餓、不怕渴、不怕熱，「但我也是一個急診醫師」，所以對一線現場慘烈戰況，和可預期的未來發展感到心灰意冷。

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▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站，有民眾穿著便利雨衣前往篩檢。（圖／記者李毓康攝）

他透露，有些無症狀者和輕症者跑來，就難免會耗費救護能量、檢驗量能、人力、床位以及急診醫護寶貴的每分每秒，「都是在擠壓著本該分配給重症患者的醫療資源。」而重症者很可能就是大家珍愛的親朋好友、父母手足、孩子，甚至一個嶄新生命。

「這些患者被延誤的、本該屬於他們的檢查和治療，很可能導致親無所養、幼無所侍」，一想到完整家庭可能破碎，就讓他直呼，這完全不符合他對台灣社會公義的期待，也和他從醫的初衷背道而馳。

急診醫指出，大家關注的焦點往往是確診人數、確診者所在地區和足跡，讓民眾人心惶惶，到處都是充滿毫無建設性的輿論、謾罵。他說自己能理解民眾緊繃的情緒，也能體恤防疫人員的辛勞，「但我不能理解的是，台灣自豪的防疫成果，明明讓我們比世界整整多了一年多的時間準備，可民眾對這個疾病的認知貧乏程度卻令我感到可憐亦可悲。」

▲稍早，急診醫師田知學也發文，落淚坦言現在的急診狀況如同噩夢。（圖／翻攝自田知學臉書）

他甚至直說，就算疫苗接種率無法一蹴而就，大家暫時無法回歸正常的社交生活，「但每個國民都應該知道：這是個可以被預防的病毒感染！」靠的不是採檢的陰性報告，更不該為了讓學校、老闆或自己安心，就冒險前往急診群聚篩檢，那樣被感染風險更高，「而是靠你臉上的口罩，和減少不必要群聚的主動意識。」

急診醫也說，新冠肺炎是個「80%患者皆為輕症，皆能順利康復的感染症」，而且主要也不是因為住院或吃藥痊癒，重點在自身免疫力，「需要住院觀察的是擔心進展為重症的多重共病患者，而不是健康的確診者。」

他相當擔憂地表示，「我只是個小醫生，領公立醫院的薪水，不能拒診，只能衛教勸說，也不能決定政策」，但即使跟急診夥伴都很崩潰，他們還是會堅定在自己的崗位上，唯一想請求大眾的就是，「在你來掛號前，請你上網先瞭解正確的新冠病毒常識，想清楚自己值不值得浪費寶貴的急重症資源。」