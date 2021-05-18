疫情怕爆！離島航班「最多取消25%」　旅客改、退票免收手續費

▲澎湖機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

近日疫情變化影響民眾旅行規劃，民航局今（18）日表示，上周五起，離島進出旅客已有減少趨勢，航班最多取消25％，已協調航空公司預劃運能並提報民航局，同時也要求業者應妥善維護旅客權益。

指揮中心上周六宣布台北市與新北市均進入第三級警戒，這波變化也打亂旅客出遊計畫，離島航線自上周五起持續減班。根據民航局統計，14日至16日，金門航線分別取消14、8、22架次航班，澎湖航線則分別取消12、14、26架次航班，取消比例最低約1成，最高達25％。

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民航局觀察發現，由於旅客減少，即便已經減班，原本假日幾乎班班客滿的澎湖，航班載客率已降至約56％，到站航班載客率已經低於5成；原本載客率逾8成的金門，到、離站載客率也滑落至約51％。

▲上周五起，離島進出旅客已有減少趨勢，航班最多取消25％。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

由於指揮中心希望民眾減少外出，為維護旅客權益，民航局表示，已經要求航空公司預劃航班規劃，向民航局提報減班資訊，對於行程受影響的旅客，業者也應妥善維護其權益。

因應雙北升級為第三級警戒，民航局上周六已經先協調航空公司，所有於松山機場起降航班，旅客退票應免收手續費。因應此波減班，對於因航空公司調整航班而有退、改票需求旅客，也不得收取手續費。

民航局表示，自上周五至今，尚未有旅客反應權益受損情況。

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