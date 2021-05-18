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不滿女友弟弟在網上被嗆！高雄男糾眾賣場前鬥毆　1人遭球棒痛毆

▲▼ 高雄楠梓區深夜發生聚眾鬥毆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄楠梓區一家大賣場前深夜發生口角糾紛鬥毆案，一名男子受傷送醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄楠梓區晚間不平靜，昨（17日）深夜12點左右，在藍田路一家大賣場前發生口角糾紛鬥毆案，警方獲報後迅速到場，協助將受傷的黃姓男子送醫，並且火速將涉案人等5人緝捕到案，其餘還有4名相關人，警方皆已鎖定身份正全力查緝中。

經警方了解，這起糾紛的起因是其中一名盧姓少年和19歲的楊姓男子日前發生口角，雙方在網路上吵到情緒激動，透過臉書訊息相約在楠梓區藍田路大賣場前談判，盧姓少年19歲長姐的男友林男，為了替女友的弟弟「讚聲」糾眾前往鬥毆，警方到場後僅看到一名受傷的黃姓男子，他頭部遭到球棒攻擊，呈現撕裂傷濺血，警消見狀立刻將人送醫。

這起糾紛案的主事者之一楊男看到員警到場立刻迅速逃離，警方事後調閱監視器，發現共有4部自小客車涉案，專案人員迅速在三民區大豐路查獲楊、林兩男，另一部自小客上的林男及盧姓姊弟案發後，經過警方通知也到案說明，其餘人等警方正循線查緝當中；而目前到案的5人經訊問後，警方依刑法150條聚眾鬥毆罪、傷害罪將5人移送法辦。

▲▼ 高雄楠梓區深夜發生聚眾鬥毆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄楠梓區一家大賣場前深夜發生口角糾紛鬥毆案。（圖／記者黃子倩翻攝）

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