花蓮市封閉7籃球場、1壘球場　魏嘉賢籲：倒垃圾也要戴口罩

▲▼花蓮市封閉社區籃球場及老人館，杜絕病毒感染。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應疫情嚴峻無退燒跡象，花蓮市社區籃球場以及大本運動公園壘球場即日起暫停開放，包括人潮聚集最多的國聯老人會館也拉起封鎖線並張貼公告，暫停開放也禁止民眾在周邊群聚。市長魏嘉賢同時呼籲，民眾在丟垃圾時也應戴口罩並保持社交距離。



花蓮市公所昨天派員在各社區籃球場架設暫停開放的告示，並將啟動照明設施的投幣機也封掉。由於疫情嚴峻，魏嘉賢擔心民眾在社區籃球場打球，一來未戴口罩，二來有近距離接觸之虞，因此指示工程隊即日起針對市公所負責管養的籃球場進行封閉措施。





此次在花蓮市暫不對外開放的籃球場總計七座，包括大本運動公園籃球場、林園公園籃球場，球崙公園籃球場、白燈塔公園籃球場、林芥公園籃球場、中琉公園籃球場、根努夷公園籃球場。位於大本運動公園的壘球場也暫時關閉，各壘球隊暫停練習並將賽事延後。

至於尚志橋旁市民廣場的籃球場屬於教育處管理，市公所將會向該單位反映。此外，被告示暫停對外開放的也包括國聯老人會館，該處人流每天逾百人次，且有些人無視社交距離，恐有隱藏危機的風險。





繼日前宣布消費者進入公有市場時一定要戴口罩並且量測額溫未有發燒症狀才可進入，魏嘉賢再度提醒市場所同仁以及各市場自治會每天都要派員巡察，只要發現有攤商或消費者未戴口罩，必須立即上前勸導，絕對不能姑息。他強調市場是人潮聚集之處，也很難保持社交距離，唯有個人落實防護機制，才能降低感染的風險。



魏嘉賢特別提醒，民眾倒垃圾時一定要戴上口罩，市公所在去年疫情發生時就已再三要求清潔隊員執行勤務時要戴口罩，而這幾天他發現，花蓮縣防疫措施已提升為準三級，事實上已經比照三級辦理，但有不少人在倒垃圾時卻沒有載口罩，也沒有保持社交距離，這是相當危險的。

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