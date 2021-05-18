為醫護打氣！台大醫院院長公開信全文曝：黑夜再長，白晝終會到來

▲台大醫院院長給同仁的一封信。（圖／截自台大醫院網站）

記者張乃文／綜合報導

近期台灣本土疫情大爆發，第一線醫護人員除了照顧患者，也要小心防範任何感染可能，身心飽受極大壓力。而台大醫院也迅速做出醫療量能降載等。院長吳明賢更於昨晚特別發出一封「院長致同仁的信」向醫護信心喊話、加油打氣，信中除了感謝所有醫護同仁，也提到，無硝煙的戰爭才剛開始，而他深信以台灣人民的水準，「無論黑夜再長，白晝終會到來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

公開信全文如下：

親愛的同仁，大家平安：

從上星期開始，新冠肺炎社區感染肆虐臺灣，雙北首當其衝！為了因應此波疫情，院方緊急做了醫療量能降載、擴大篩檢及保淨院區措施。這三大措施息息相關，目前除了收治確診的病患外，也要能平衡已有的及緊急的醫療需求，更要求確保院區及同仁的安全。感謝感控管制中心的規劃，急診部、門診部、臨床醫療科部，特別是內外科系的緊急動員。

第一線的醫護同仁當然功不可沒，而後勤的行政單位、總務室、工作室、資訊室、醫療事務室、秘書室、人事室及公共事務室的協助，也是在兩天內達成艱鉅任務的關鍵！這充分顯現臺大醫療團隊精神－具大局意識，能跨單位協調及以服務為中心。我以身為其中一份子為榮，也再度感謝所有同仁的努力合作。

無硝煙的戰爭才剛開始，大家一定會辛苦一陣子。醫療負擔人的終極利益－健康生命的維護，做為醫界模範及身負國人期待的臺大醫院院長，我一定和同仁攜手一起對抗此波疫情。我們只有一個臺灣，所有的人都在同一艘船上，必須同舟共濟。我深信臺灣人民水準，無論黑夜再長，白晝終會到來。希望我們的負重前行，能早日恢復臺灣社會的歲月靜好！也提醒已登記施打疫苗的一線同仁趕快施打，院方也開放仁愛宿舍，提供照顧疫病患者的同仁宿舍。



請各位同仁在照顧病人之餘，也務必要保護好自己。

臺大醫院院長吳明賢