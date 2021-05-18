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避免跨區群聚！七星潭風景區暫停開放　崇德板下水域活動喊停

▲▼為減少民眾不必要的外出與跨區移動，發生群聚感染，花蓮暫不開放七星潭風景區同時停止相關水域活動。（圖／記者王兆麟攝）

▲▼為減少民眾不必要的外出與跨區移動，發生群聚感染，花蓮暫不開放七星潭風景區同時停止相關水域活動。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟 ／花蓮報導

避免遊客群聚，花蓮縣政府宣布，即日起至6月8日七星潭海岸風景特定區暫停開放並暫停崇德板下等區域從事水域遊憩活動

花蓮縣政府為因應新冠肺炎疫情，暫停開放遊客進入轄下七星潭海岸風景特定區，以減少民眾不必要的外出與跨區移動，縣長徐榛蔚表示，相關防疫工作必須從嚴，疏忽不得，請民眾配合，共體時艱。

▲▼為減少民眾不必要的外出與跨區移動，發生群聚感染，花蓮暫不開放七星潭風景區同時停止相關水域活動。（圖／記者王兆麟攝）

觀光處張志翔處長說明，雖然風景區占地寬廣，環境相對空曠安全，且疫情期間風景區各公共設施已提升防疫規格，加強場域消毒及暫停風景區內所有團體活動。但七星潭風景特定區屬開放式，難以做到實聯制，萬一有疫情發生，疫調上會遇到困難。為減少人員跨縣市移動，外來遊客出入恐增加附近社區感染風險。自即日起暫停開放遊客進入七星潭風景特定區。

▲▼為減少民眾不必要的外出與跨區移動，發生群聚感染，花蓮暫不開放七星潭風景區同時停止相關水域活動。（圖／記者王兆麟攝）

張志翔接著表示，本縣夏日水域遊憩活動盛行，且活動過程不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，為降低遊客群聚風險，即日起暫停崇德板下等區域從事水域遊憩活動，防疫期間，期盼水域遊憩活動業者及喜愛海上休閒玩家一起共同挺過疫情，造成不便，還請見諒。

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