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社會 社會焦點 保障人權

動漫宅男逼堂妹「穿上Cosplay內褲」　一起看A片...法官判無罪

▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲成年堂哥竟叫13歲堂妹僅穿內褲Cosplay陪他看A片，沒想到堂妹不從竟堂哥竟搶她手機威脅她。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者黃宥寧／台北報導

26歲動漫堂哥與年僅13歲堂妹一起玩電動、看漫畫，豈料堂哥拿出COSPLAY內褲將電視螢幕切成A片畫面，強迫堂妹換上並一起看，甚至恫嚇「不看就不帶妳出去玩！」前2次堂妹害怕只好配合，第3次她拒絕竟遭堂哥破房間門而入搶手機，她再也忍不住只好報警提告。士林地院認為堂哥破房門及搶手機構成強制罪，判處拘役70日，緩刑2年；強迫看A片及穿內褲則無罪。

懵懂無知堂妹芬芬（化名）害怕向法官表示，堂哥過去都會拿漫畫及電動給她玩，也會帶著她一起出去玩，前年及去年都有帶她去看過動漫展。去年堂哥直接用原本在打電動的螢幕，插入隨身碟播放18禁的影片，她有跟堂哥說她不想看，但堂哥卻說「如果妳不看，我就不陪妳玩」，芬芬只好勉強陪堂哥看。

芬芬稱，堂哥坐在她旁邊，沒有靠很近也沒有碰她，看A片時間不一定，有時候一下下就結束，有時候看到幾十分鐘，大部分時間都是堂哥自己說不看了才結束，堂哥也沒有生理反應，也沒有撫摸他自己的生殖器，她有問過堂哥「為什麼你要我陪看你18禁影片」，但堂哥卻沒有沒有回應，僅是要她陪看影片。

▼事發時年僅13歲的芬芬卻遭成年堂哥強迫一起看A片，甚至換上內褲。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

2020年寒假，堂哥又要芬芬陪看A片，這次堂哥竟拿出自己網購的COSPLAY的內褲，要求芬芬穿給他看，但遭芬芬拒絕，但堂哥一樣說「如果妳不穿，我就不陪妳玩，也不帶妳出去」，芬芬只好勉強穿了內褲，堂哥看完還拍照。

去年1月間某日，堂哥又找芬芬但芬芬避而不見，躲進房間並將門反鎖，沒想到氣憤的堂哥心生不滿，竟不斷以徒手撞門，並向芬芬恫稱：「若不開門，就要把門拆掉」等語，導致芬芬心生畏懼，依堂哥指示開門後，將腳抵在房門處，藉以阻止芬芬再度關門並將手機搶走。

堂哥於庭上對於叫芬芬陪看A片和換內褲都坦承，但辯護律師辯稱，他沒有碰觸芬芬身體，更沒有自慰等行為，故不構成強制猥褻罪。

合議庭認為，雖然客觀上足以引起、滿足或發洩性慾的行為就屬猥褻，但考量芬芬有說，看A片時堂哥只是坐旁邊，更沒有碰她沒有靠她很近，也沒碰她，她看影片時就放空，堂哥也沒有生理反應，更沒有打手槍行為，芬芬自己看完影片也沒有任何反應，故堂哥行為不構成猥褻。

至於堂哥要求芬芬換上內褲，法官認2人屬平輩堂哥也僅是表達「不配合就不陪出遊」，並沒有施以強暴脅迫手段、壓抑她的性自主決定權，固認為定堂哥不構成強制猥褻。

合議庭最後僅對堂哥闖房間和搶手機依2個強制罪各判拘役40天，合併執行70天，得易科罰金，但審酌堂哥沒有前科，僅是一時失慮觸法事後反悔，予以緩刑2年。但依《家暴防治法》附加緩刑條件包含：禁止對芬芬實施不法侵害、禁止騷擾跟蹤等非必要聯絡，禁止進入芬芬住處房間，且得遠離芬芬就讀的學校200公尺遠。全案可上訴。

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