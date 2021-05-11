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社會 社會焦點 保障人權

明星國中師來訊「明天讓你爽」　帶女學生戰4回賠400萬判囚

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲北市某明星國中驚爆一名男師帶女學生上摩鐵，事後遭女學生母親知情，男師賠償400萬達成和解。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市明星國中驚爆理化男老師帶14歲女學生上摩鐵4次，事後女學生母親從女兒口中得知這件秘密，母親則勸不要再與老師發生性行為。會考結束後，女學師母親打電話警告男師「不要再與我女兒聯繫，否則得付出高額金額作為代價」，男師害怕事情曝光，匯400萬並道歉。士林地院仍依妨害性自主罪，將他判刑10月徒刑。

52歲劉姓男老師2012年9月於北市明星國中任職理化老師，明知女學生妮妮（化名）才國二未滿16歲，竟分別在2014年7月底某日、2015年5月26日、同年6月9日及6月12日共4次帶妮妮前往汽車旅館發生性行為。

妮妮向檢警表示，自己從國二上學期約14歲左右，就與老師發生性行為，妮妮母親證述表示妮妮在國三時，有告訴她有和老師發生這段不正當關係，她當時勸女兒千萬不要再與老師發生性行為。

當妮妮考完學測時，她信誓旦旦向母親保證「不會再與老師發生性行為！」妮妮母親為了斬斷這段孽緣，並氣憤打電話給劉師要求他付出高額金額，做為代價。劉男擔心事情曝光，聽妮妮母親的話在2019年9月時匯了四百萬給她。

▼妮妮母親要求劉男付高額賠償做為代價。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼領錢示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

檢警從LINE對話中得知，妮妮告訴劉男「子宮在痛。」劉男則回「還在痛嗎？可能是我太用力。」及相約隔天見面，甚至討論要去的旅館，劉男甚至說「明天一定讓你爽」及「今天太賣力啦」等語，證明2人確實發生性行為。

合議庭審酌2人為師生關係，劉男明知妮妮當時為14歲以上未滿16歲的女子，身心發展尚未健全，性自主決定權亦未臻成熟，竟未能自我克制，與妮妮發生性行為，另參酌妮妮於審理時表示的意見，足見劉男行為已造成妮妮心靈難以抹滅創傷，行為惡性難謂非鉅，但念在劉男犯後始終坦承犯行，甚至在被告前已經賠償妮妮母親400萬，因此依妨害性自主共計4罪各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑10月。可上訴。

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