　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色男假好心陪醉阿嬤回家　染指9歲孫女！她泣訴：被壞人摸3次

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市55歲「不素鬼」黃男，竟趁女友人喝醉侵犯她年僅9歲孫女，事後遭抓包厚顏無恥稱「是基於長輩的疼愛」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市55歲「不素鬼」黃男邀請素不相識的老婦進小木屋喝酒，見老婦不勝酒力又帶著5歲小孫子及9歲小孫女，假好心陪同返家。回家途中黃男色慾薰心，見老婦相當醉，竟將手伸入女童內褲裡，到女友人家後又見家裡空無一人，竟起歹念抱起女童多次撫摸親吻，女童趁媽媽回家立刻求救，全案因此曝光，士林地院依妨害性自主判處他4年6月。

事發2019年10月9日黃男在住處附近，見老婦阿春（化名）略醉帶著9歲孫女荳荳（化名）及5歲孫子辰辰（化名）步行找親戚，但親戚不在家，他並上前搭話盛情邀約阿春進小木屋及2孫進來認識並繼續提供酒類給阿春喝。晚間8時許，黃男假好心陪阿春及2孫返家，但途中他見阿春已經相當醉，竟伸鹹豬手拉開荳荳睡褲摸下體3次，甚至到阿春家並進著進屋，荳荳嚇到不知所云又看阿嬤相當醉不敢求救。

黃男見荳荳爸媽都不在家，竟以在阿春家中庭「抓青蛙及洗青蛙」持續留在阿春家，直到隔天凌晨。中間黃男竟以拿盒子裝青蛙為由，叫荳荳到廚房，他甚至無視辰辰跑來跑去，竟在廚房將荳荳一把抱起放在腿上，強吻並脫褲親摸荳荳下體，更扯的是他還掀起荳荳上衣吸胸部，

荳荳瞬間嚇壞，並從黃男身上跳下跑到房間向哥哥求救，此時父母返家，荳荳趕緊拉媽媽進房間，並跟媽媽吐露剛剛遭陌生叔叔親摸下體及胸部，第一次遭摸荳荳以為是叔叔不小心，但持續拒絕仍遭侵犯。

荳荳母親聽到氣炸，衝出房外質問黃男，荳荳爸爸在不知情狀態下也逼問「你到底在我家做什麼？」黃男趁荳荳爸爸進房找荳荳時落荒而逃，荳荳爸爸聽女兒親口說被侵犯，憤而報案提告。

▼年僅9歲的荳荳陪奶奶喝醉，竟遭第一次初相識的陌生人侵犯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼哭泣示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃男不僅否認犯行，甚至辯稱「我只是基於長輩的愛護，才會和荳荳手牽手從山上走下來，過程也沒有觸碰或親吻」。檢方則從身荳荳短袖上衣肩下緣之衣袖處，採集到黃男的DNA 。

法院勘驗監視器畫面，女童前後進出廚房4次，其中第二次和黃男獨處在廚房長達4分3秒，女童離開廚房後隨即帶著哥哥進廚房，後來女童父母、姑姑等人返家，女童母親進屋後，隨即走到廚房門門口質問黃男，黃男隨即離開。

審理時荳荳哭著表示：被壞人摸尿尿的地方3次，壞人在家裡廚房「用嘴巴亂用尿尿的地方，又吸我奶奶」，我覺得不舒也很害怕、當時我害怕到叫不出來，更不知道怎麼辦，等媽媽回來後，就拉媽媽進房間說這件事，媽媽就很生氣地走出去，我就在房間聽到他們在外面吵架。

▼遭侵犯的荳荳忍住害怕等到媽媽返家，緊急向媽媽求助。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 哭泣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法官審酌案發時荳荳年僅9歲，依照學業成績表現，具有相當智識，根據荳荳指述，父母不在家，奶奶酒醉不醒人事，遭侵害後直接跟哥哥求助，哥哥的供詞也相符，況且荳荳剛認識黃男，無誣陷動機。

法院勘驗現場，荳荳都能具體指出遭侵害地點，且荳荳證述具有高度可信性，也有監視器畫面、刑事局鑑定書可作為補強證據，認定荳荳在第二次和黃男獨處在廚房約4分鐘，遭受強制猥褻侵害。

合議庭認現年58歲黃男曾因妨害性自主案件入獄服刑2次，執行完畢出獄，竟為逞一己性慾，未慮及女童身心健康強制猥褻，惡性非輕，對荳荳人格發展及心靈健全造成不良影響，犯後否認犯行，全案依照對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

竹科媽媽入群高門檻引熱議　釣出護國神山工程師回應：條件不難

超渣光電博士周旋4女！結離婚各5次　她喜披婚紗見戶籍謄本嚇傻

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養　　

護髮同時乾髮

ET快訊
快訊／不要到學校！　陽明交大宣布「全校改採線上授課」
快訊／基隆重症婦進香團足跡曝！吃辦桌睡12人大房　匡列56人
快訊／新北KTV即日起停業　侯友宜將視察錢櫃、星聚點
網狂酸「為何不升三級」　重症醫曝關鍵：衝擊太大
快訊／SOGO復興館今4點半「打烊消毒」
蘆洲獅子會前會長「恐怖1傳10」　圖解2起本土群聚
今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看
新北自行宣布封城？　侯友宜：除非社區感染大爆發無法控制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

刑事局中打南北大肅槍　逮6煞+6改造手槍+46顆子彈

傳播妹女友遭性侵　他持開山刀+辣椒水押人逼賠20萬

台積電前工程師加入「奇怪公司」賺外快　2天賺1萬2！這下糗爆了

販毒糾紛殺害外籍男　永和分屍案主謀孫武生無期徒刑定讞

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

快訊／北市信義區機車起火8輛燒毀　民宅冷氣室外機也遭殃

獨／報案「猜年紀」害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

刑事局中打南北大肅槍　逮6煞+6改造手槍+46顆子彈

傳播妹女友遭性侵　他持開山刀+辣椒水押人逼賠20萬

台積電前工程師加入「奇怪公司」賺外快　2天賺1萬2！這下糗爆了

販毒糾紛殺害外籍男　永和分屍案主謀孫武生無期徒刑定讞

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

快訊／北市信義區機車起火8輛燒毀　民宅冷氣室外機也遭殃

獨／報案「猜年紀」害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

《多情》重頭戲江俊翰開車撞山壁！李又汝嚇到崩潰大哭

傳有確診足跡！SOGO復興館提早打烊　北捷今晚將「加強消毒」

疫情警戒升級直接衝擊　5月新人婚宴被迫延期到明年初

曾之喬到處撞包靠「半截抹胸」榮登最辣　顯身材「中空穿搭」女孩必學

防疫新規懶人包！2大賣場美食街實施實聯制、4大超商近萬間停借廁所

不斷更新／今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看

童話迷幻森林！台中橫嶺山步道必訪仙境　裊裊雲煙穿梭樹林超浪漫

碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

午夜牛郎涉暴力逼債　警臨檢驚見逆天長腿

快訊／78快速道斗南匝道自撞釀2死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

多劈姦情被戳破　溫柔猛男現猙獰真面目

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

高雄狂徒鐵鎚襲警　深夜被警逮捕

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

更多熱門

相關新聞

明星國中師來訊「明天讓你爽」　帶女學生戰4回賠400萬判囚

明星國中師來訊「明天讓你爽」　帶女學生戰4回賠400萬判囚

北市明星國中驚爆理化男老師帶年僅14歲女學生上摩鐵4次，女學生甚至告訴母親這件秘密，母親則勸不要再與老師發生性行為。學測結束後，女學師母親打電話警告男師「不要再與我女兒聯繫，否則得付出高額金額作為代價」，男師害怕事情曝光並匯400萬道歉，士林地院仍依妨害性自主將他判處10月有期徒刑。

13度酒駕男歷次刑責曝光　嗆法官少算三次

13度酒駕男歷次刑責曝光　嗆法官少算三次

為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪

為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪

尾隨短裙妹拍9分22秒！北捷噁男下場曝光

尾隨短裙妹拍9分22秒！北捷噁男下場曝光

猥褻犯強制治療9年出院繼續作案　檢再聲押獲准

猥褻犯強制治療9年出院繼續作案　檢再聲押獲准

關鍵字：

妨害性自主強制猥褻士林地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面