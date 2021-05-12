色男假好心陪醉阿嬤回家　染指9歲孫女！她泣訴：被壞人摸3次

▲北市55歲「不素鬼」黃男，竟趁女友人喝醉侵犯她年僅9歲孫女，事後遭抓包厚顏無恥稱「是基於長輩的疼愛」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市55歲「不素鬼」黃男邀請素不相識的老婦進小木屋喝酒，見老婦不勝酒力又帶著5歲小孫子及9歲小孫女，假好心陪同返家。回家途中黃男色慾薰心，見老婦相當醉，竟將手伸入女童內褲裡，到女友人家後又見家裡空無一人，竟起歹念抱起女童多次撫摸親吻，女童趁媽媽回家立刻求救，全案因此曝光，士林地院依妨害性自主判處他4年6月。

事發2019年10月9日黃男在住處附近，見老婦阿春（化名）略醉帶著9歲孫女荳荳（化名）及5歲孫子辰辰（化名）步行找親戚，但親戚不在家，他並上前搭話盛情邀約阿春進小木屋及2孫進來認識並繼續提供酒類給阿春喝。晚間8時許，黃男假好心陪阿春及2孫返家，但途中他見阿春已經相當醉，竟伸鹹豬手拉開荳荳睡褲摸下體3次，甚至到阿春家並進著進屋，荳荳嚇到不知所云又看阿嬤相當醉不敢求救。

黃男見荳荳爸媽都不在家，竟以在阿春家中庭「抓青蛙及洗青蛙」持續留在阿春家，直到隔天凌晨。中間黃男竟以拿盒子裝青蛙為由，叫荳荳到廚房，他甚至無視辰辰跑來跑去，竟在廚房將荳荳一把抱起放在腿上，強吻並脫褲親摸荳荳下體，更扯的是他還掀起荳荳上衣吸胸部，

荳荳瞬間嚇壞，並從黃男身上跳下跑到房間向哥哥求救，此時父母返家，荳荳趕緊拉媽媽進房間，並跟媽媽吐露剛剛遭陌生叔叔親摸下體及胸部，第一次遭摸荳荳以為是叔叔不小心，但持續拒絕仍遭侵犯。

荳荳母親聽到氣炸，衝出房外質問黃男，荳荳爸爸在不知情狀態下也逼問「你到底在我家做什麼？」黃男趁荳荳爸爸進房找荳荳時落荒而逃，荳荳爸爸聽女兒親口說被侵犯，憤而報案提告。

▼年僅9歲的荳荳陪奶奶喝醉，竟遭第一次初相識的陌生人侵犯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃男不僅否認犯行，甚至辯稱「我只是基於長輩的愛護，才會和荳荳手牽手從山上走下來，過程也沒有觸碰或親吻」。檢方則從身荳荳短袖上衣肩下緣之衣袖處，採集到黃男的DNA 。

法院勘驗監視器畫面，女童前後進出廚房4次，其中第二次和黃男獨處在廚房長達4分3秒，女童離開廚房後隨即帶著哥哥進廚房，後來女童父母、姑姑等人返家，女童母親進屋後，隨即走到廚房門門口質問黃男，黃男隨即離開。

審理時荳荳哭著表示：被壞人摸尿尿的地方3次，壞人在家裡廚房「用嘴巴亂用尿尿的地方，又吸我奶奶」，我覺得不舒也很害怕、當時我害怕到叫不出來，更不知道怎麼辦，等媽媽回來後，就拉媽媽進房間說這件事，媽媽就很生氣地走出去，我就在房間聽到他們在外面吵架。

▼遭侵犯的荳荳忍住害怕等到媽媽返家，緊急向媽媽求助。（圖／取自免費圖庫pixabay）



法官審酌案發時荳荳年僅9歲，依照學業成績表現，具有相當智識，根據荳荳指述，父母不在家，奶奶酒醉不醒人事，遭侵害後直接跟哥哥求助，哥哥的供詞也相符，況且荳荳剛認識黃男，無誣陷動機。

法院勘驗現場，荳荳都能具體指出遭侵害地點，且荳荳證述具有高度可信性，也有監視器畫面、刑事局鑑定書可作為補強證據，認定荳荳在第二次和黃男獨處在廚房約4分鐘，遭受強制猥褻侵害。

合議庭認現年58歲黃男曾因妨害性自主案件入獄服刑2次，執行完畢出獄，竟為逞一己性慾，未慮及女童身心健康強制猥褻，惡性非輕，對荳荳人格發展及心靈健全造成不良影響，犯後否認犯行，全案依照對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

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