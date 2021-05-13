　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態男拐弱女進巷子想壞壞　她母親警覺大喊！法官判決出爐

▲▼哭泣示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市一名李姓男子見19歲心智缺陷女子，竟將她帶到巷子侵犯，士林地院依妨害性自主處有期徒刑6月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市李男見19歲少女單獨等車，竟以招手示意方式將少女帶到無人巷內，正想掀起少女上衣時，她母親察覺有異跟進去，李當場逃跑。李事後辯稱「想跟她玩」，士林地院法官審酌他曾有性騷擾前科故不採信他辯詞，依妨害性自主處有期徒刑6月，如易科罰金以1000元折1日，執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護1年。

事發於2019年9月上午7時許，李男在內湖車站牌前見心智缺陷欠缺自我保護的小芳（化名）單獨等車，並以招手示意和用手牽行走的方式將小芳拐進一旁無人巷內。正當他想拉起小芳上衣，脫下她褲子將手伸進撫摸小芳下體時，小芳母親已經進入巷內大聲喝斥，但李男當下僅說「沒事沒事」下秒並落荒而逃。

李男辯稱，他只是想跟小芳玩，並說「我準備要摸她尿尿那邊，並準備要脫她的褲子，但她母親大叫，我沒有摸到」。但法院勘驗現場監視器發現，如果李男只是單純想跟小芳溝通玩耍，可以直接在公車站牌就好，為何特意將小芳帶往旁邊無人巷內，甚至過程中不斷巡視注意，很害怕被發現模樣。

合議庭認李男曾在2017年11月時，遛狗行經內湖某路段曾對未滿12歲兒童單獨站在洗衣店前，並將狗牽到女童面前，藉此伸手觸摸女童胸部性騷擾得逞。對此合議庭認為李男經過過去案子審判，應該知道不能隨便觸碰他人身體隱私部位，審酌李男罹有中度智能障礙合併自閉症，且經鑑定精神狀況，認為李男涉案行為仍有想滿足性慾想法，並非如他說想與小芳溝通互動玩耍才不小心觸摸。

審理期間，法官發現李男於去年9月外出遛狗，竟抱著狗狗到出現在一名國小男童面前，趁男童分心看狗，竟又趁機伸手撫摸男童下體，由警方及輔佐人協助送往醫院。

合議庭審酌李男雖罹有自閉症及中度智能不足情事，但他也知道小芳仍為智能障礙者，竟為滿足個人私慾，仍當街利用小芳不知抗拒的狀態，著手實施乘機猥褻犯行，導致小芳心理產生相當的驚恐創傷，且尚未與小芳及她母親達成和解獲得原諒。

士林地院依乘機猥褻未遂罪，累犯，判李男處有期徒刑6月，如易科罰金1000元折算1日，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。可上訴。

獨／萬華阿公店2小姐確診　姐妹LINE群驚人對話曝：4、5個發燒！

色男假好心陪醉阿嬤回家　染指9歲孫女！她泣訴：被壞人摸3次

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養　　

護髮同時乾髮

ET快訊
前獅子會長群聚6天跨6縣市！36足跡曝這4地點最恐怖
快訊／興達電廠事故全國停電　蔡英文：在此向國人表達歉意
快訊／晚間9時40分恢復供電　經濟部長道歉
敬鵬桃園廠區一名員工確診新冠肺炎　公司聲明：目前已進行隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

金門小客車衝風水池！90度卡水面驚險墜落瞬間　推土機神救援

停電！馬英九摸黑走10樓…爬梯照曝光　議員：別邊走樓梯邊發臉書

嘉義檢警查獲33處大麻場植株2615株　「企業化經營」市值近10億

桃園大溪、平鎮、八德、大園停電！電梯受困3獲救　警疏導交通

阿公店確診案外案！小姐同居人11日酒駕被逮　4警自主健康管理

不斷更新／全國大停電　276起電梯卡樓層！警消已搶救出247人

變態男拐弱女進巷子想壞壞　她母親警覺大喊！法官判決出爐

花蓮天道盟同心會白吃白喝強收保護費　檢警逮5嫌4覊押

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

金門小客車衝風水池！90度卡水面驚險墜落瞬間　推土機神救援

停電！馬英九摸黑走10樓…爬梯照曝光　議員：別邊走樓梯邊發臉書

嘉義檢警查獲33處大麻場植株2615株　「企業化經營」市值近10億

桃園大溪、平鎮、八德、大園停電！電梯受困3獲救　警疏導交通

阿公店確診案外案！小姐同居人11日酒駕被逮　4警自主健康管理

不斷更新／全國大停電　276起電梯卡樓層！警消已搶救出247人

變態男拐弱女進巷子想壞壞　她母親警覺大喊！法官判決出爐

花蓮天道盟同心會白吃白喝強收保護費　檢警逮5嫌4覊押

唐吉軻德大停電！丫頭買菜「突陷一片黑」　走出去驚嚇：巷子冒煙

睡不好、壓力大要小心！　邱奕勝罹「帶狀皰疹」體會健康是福

石門水庫蓄水剩15%　鄭文燦：公立泳池關閉！準橙燈抗旱

全台大停電！台南1200處交通號誌受影響　交警揮汗路中疏導

停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

打開魚嘴驚見藍眼舌頭　釣客：以為是外星生物　

5搶1球員增加到26人　中華隊名單月底揭曉

利路修太紅「大咖男神」也被圈粉！　GET同款金色濕髮自封：東區利老師

獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

圖解3起本土群聚！蘆洲獅子哥「1傳19人」　確診關係秒看懂

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

即／全台大停電！台中「紅綠燈全暗」

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

即／台北文山區國小「變電箱爆炸」！

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是外送員熟客缺錢下殺手

即／全台黑一片！北市內湖民眾受困電梯　警消搶救中

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

即／北市大安區男倒人行道「無生命跡象」

更多熱門

相關新聞

醒來床上有血漬　控商旅副理性侵

醒來床上有血漬　控商旅副理性侵

台北1名女子酒後泥醉，被朋友用輪椅送到商務旅館休息，睡到中午叫客房服務，吃喝泡麵、柳橙汁後又陷入昏睡，再醒來發現胸罩被掀開，床上有血漬，怒控送餐點的趙姓商旅副理涉嫌趁機性侵，台北地檢署查出趙男5度進房，最久僅5分多鐘，被害人下體因生理期有血液，但未驗出趙男DNA，因此以嫌疑不足為由不起訴。

女住院4天離奇死　遭男醫護性侵

女住院4天離奇死　遭男醫護性侵

參加抗議被4男性侵　女染疫身亡

參加抗議被4男性侵　女染疫身亡

色男假好心陪醉阿嬤回家　染指9歲孫女

色男假好心陪醉阿嬤回家　染指9歲孫女

台中辣人妻遇恐怖按摩　男師傅竟騎上身抓胸

台中辣人妻遇恐怖按摩　男師傅竟騎上身抓胸

關鍵字：

性侵士林地院判決妨害性自主女生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／不只停電！樹林、板橋等地區「將停水」

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

全台限電編組公開！分區停電「3組不影響」

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面