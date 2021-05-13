變態男拐弱女進巷子想壞壞　她母親警覺大喊！法官判決出爐

▲北市一名李姓男子見19歲心智缺陷女子，竟將她帶到巷子侵犯，士林地院依妨害性自主處有期徒刑6月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市李男見19歲少女單獨等車，竟以招手示意方式將少女帶到無人巷內，正想掀起少女上衣時，她母親察覺有異跟進去，李當場逃跑。李事後辯稱「想跟她玩」，士林地院法官審酌他曾有性騷擾前科故不採信他辯詞，依妨害性自主處有期徒刑6月，如易科罰金以1000元折1日，執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護1年。

事發於2019年9月上午7時許，李男在內湖車站牌前見心智缺陷欠缺自我保護的小芳（化名）單獨等車，並以招手示意和用手牽行走的方式將小芳拐進一旁無人巷內。正當他想拉起小芳上衣，脫下她褲子將手伸進撫摸小芳下體時，小芳母親已經進入巷內大聲喝斥，但李男當下僅說「沒事沒事」下秒並落荒而逃。

李男辯稱，他只是想跟小芳玩，並說「我準備要摸她尿尿那邊，並準備要脫她的褲子，但她母親大叫，我沒有摸到」。但法院勘驗現場監視器發現，如果李男只是單純想跟小芳溝通玩耍，可以直接在公車站牌就好，為何特意將小芳帶往旁邊無人巷內，甚至過程中不斷巡視注意，很害怕被發現模樣。

合議庭認李男曾在2017年11月時，遛狗行經內湖某路段曾對未滿12歲兒童單獨站在洗衣店前，並將狗牽到女童面前，藉此伸手觸摸女童胸部性騷擾得逞。對此合議庭認為李男經過過去案子審判，應該知道不能隨便觸碰他人身體隱私部位，審酌李男罹有中度智能障礙合併自閉症，且經鑑定精神狀況，認為李男涉案行為仍有想滿足性慾想法，並非如他說想與小芳溝通互動玩耍才不小心觸摸。

審理期間，法官發現李男於去年9月外出遛狗，竟抱著狗狗到出現在一名國小男童面前，趁男童分心看狗，竟又趁機伸手撫摸男童下體，由警方及輔佐人協助送往醫院。

合議庭審酌李男雖罹有自閉症及中度智能不足情事，但他也知道小芳仍為智能障礙者，竟為滿足個人私慾，仍當街利用小芳不知抗拒的狀態，著手實施乘機猥褻犯行，導致小芳心理產生相當的驚恐創傷，且尚未與小芳及她母親達成和解獲得原諒。

士林地院依乘機猥褻未遂罪，累犯，判李男處有期徒刑6月，如易科罰金1000元折算1日，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。可上訴。

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