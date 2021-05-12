逼國小兒女公車站前罰跪舉牌「我是乞丐」　狠心父判拘役20日

▲基隆張姓父親命子女舉「我是乞丐」、「我當乞丐」的紙張在大街罰跪。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市張姓父親平日以打罵之方式，懲處一對未滿12歲兒女，2019年11月間，因兒女成績不佳，張父竟逼兒女書寫「我是乞丐」、「我當乞丐」字樣於悔過書上，高舉悔過書罰跪在公車站前，引起人群圍觀。一審將張父判拘役20日，案經上訴，高院二審12日駁回上訴，仍判拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，50多歲的張男長期以責打方式管教子女，在2013年至2017年間，被多次通報兒童少年及高風險家庭保護；並於2017年間因傷害女兒，被基隆地方檢察署檢察官緩起訴處分。但張男仍不知悔改，再度犯下本案。

本件發生於2019年11月4日上午，張男因為兒女課業不佳，先要求兒女在東岸商場3樓拿著上頭書寫「我是乞丐」、「我當乞丐」的紙張，當時並未引起太大注意；但張男竟不罷手，再將兒女帶到仁愛區仁二路公車循環站旁，命2人罰跪並手舉悔過書，長達5分鐘之久，引起民眾圍觀。民眾漸多後，張男才命2人離開。案經人通報基隆地檢署後，檢方依照「家暴妨害自由罪」，對張男提起公訴。

一審認定張男有罪，判處拘役20日，得易科罰金。案經上訴，高等法院二審審理時，張男否認犯罪，辯稱只是管教自己兒女，但高院仍認定張男有罪。考量他曾有多次被通報的紀錄，再加上也有傷害女兒的前科，高院認為張男的之觀念偏差，除予刑罰制裁外，更應由社會安全機制介入矯正；因此高院認為原審對於教養觀念偏差且非初犯的張男量處拘役20日，亦未失之過重，高院最後駁回上訴，仍處張男拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

▼基隆張姓父親命子女舉「我是乞丐」、「我當乞丐」的紙張在大街罰跪。（圖／記者郭世賢翻攝）