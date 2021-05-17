差點又比中指！柯文哲強調3防疫重點　急收手自嘲：不要再比了⋯

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

雙北疫情升溫，台北市長柯文哲15日召開防疫記者會時，呼籲大家遵守防疫守則，結果意外比出中指，引發網友熱議，並且製作梗圖。關於北市是否封城，柯文哲17日於記者會中再度強調防疫3重點，差點又要比出中指，趕緊笑稱「不要再比了⋯」並將手放下，強調會將夾娃娃機店、釣蝦場暫時關起來。

柯文哲於15日召開防疫記者會時，提及「沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外吃東西」等3個防疫重點，結果突然比出中指手勢，被許多觀看直播的網友截圖討論，甚至還有網紅惡搞模仿。

柯文哲17日下午召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人皆親自出席。被問到指揮中心指揮官陳時中表示，封城要14天平均本土確診破百例才會實施，柯文哲表示，這是最後標準，不過現在科學發達，看每天確診數，可從公共衛生學中預測未來發展。

柯文哲指出，現在可以改變預測發展的，還是要靠國民速度，「還要再講一次嗎？沒事待在家裡，出外一定戴口罩。」正當柯文哲要講出「出外不要吃東西」時，又差一點要比出中指手勢，只好笑稱「不要再比了⋯」緊急將手放下，接續強調非民生必需品商店就關掉，至於休閒娛樂夾娃娃機、釣蝦場先暫時關起來。

其實關於柯文哲比出中指手勢部分，柯文哲於16日記者會中被問到相關問題，他僅回應，還是要嚴肅面對問題，自己對台灣醫療體系有信心，希望民眾一同合作，盡量減少不必要的外出活動，有症狀則趕快來做篩檢，盡量減少與人接觸的機會，降低傳染風險。