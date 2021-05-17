快訊／無預警大停電！　行政院證實：興達電廠12:45通報故障

記者徐政璿／台北報導

高雄興達電廠1號機今（17）日下午故障，雖已經修復並且併聯，但升載耗時較長，加上水情不佳，水力發電調度有限，無法應付大量住宅用電的需求，台電緊急宣布，20時50分起實施分組限電。

▲全台大停電。（圖／翻攝我是五股人）

對此，行政院發言人羅秉成今（17日）晚間表示，今中午12時54分，經濟部向蘇貞昌院長報告興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠雖然已於14時25分排除故障及測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間，下午期間以水力發電暫時支援，因此沒有影響供電。

晚間則因水力發電支援減少，興達電廠回復加入併聯需要升載時間，因此會發生局部暫停供電狀況。蘇貞昌已請經濟部儘速恢復供電，隨時回報狀況，向民眾告知停電的正確訊息，並妥善調配電力，減少對產業及民生的影響，之後也應徹查事故原因。

因應台電系統自動保護設備動作，蘇貞昌也請警政署開設指揮中心，啟動應變機制，加派警力在可能交通阻塞的路口，加強疏導及防範治安突發事故發生。

蘇貞昌表示，請國人同胞留意台電相關訊息，並注意出入安全，儘量不要使用電梯，因分區停電造成民眾生活不便與困擾，政院深表歉意。

台電表示請各組用戶勿搭乘電梯，第一輪限電時間2050-2140、限電量150萬瓩，限電戶數約193萬戶。是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。