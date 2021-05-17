　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市停電區域曝光！　這2區「8萬5943用戶受影響」

快訊／台電無預警大停電！全台37件電梯受困救援中

【21：20　更新台北北區停電數據】

記者袁茵／台北報導

台電興達電廠17日無法維持電力供給，導致部分地區無預警大停電。台北市政府統計，17日晚間8時至8時50分受影響地區為台北市北投區、內湖區、南港區，共1萬4194戶；晚間8時50分開始影響北市信義區、松山區8萬5943戶，以及內湖區、中山區3萬7874戶，預計於17日晚間9時40分解除停電。

台北市政府表示，台電台北北區營業處報告，停電時間17日晚間8時，區域為北市北投區、內湖區、南港區，影響用戶數為1萬4194戶，已於17日晚間8時50分解除停電。

北市府指出，而緊急分區輪流停電部分，第一波停電時間為17日晚間8時50分，北市區區域為信義區、松山區，影響用戶數為8萬5943戶；北市北區區域為內湖區、中山區，影響用戶數為3萬7874戶，預計於17日晚間9時40分解除停電。

台北市長柯文哲也於臉書上表示，因台電興達電廠又發生異常事故，導致將實施部分地區的限電，目前南港區、內湖區、中山區有多處停電，但台電尚未公布相關訊息。請民眾盡量不要搭乘電梯，並注意用火用電安全。

其他人也看了這些新聞...

柯文哲、侯友宜共識：雙北高中以下「停課至5月28日」
雙北大停課！若雇主不給家長請假、扣考績　最高可罰30萬
侯友宜下令「高度管制、低度活動」：高風險區再設2快篩站

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／電費補償方案出爐！　 21:40恢復正常供電　
快訊／一周停2次「台電道歉」　C、D組崩潰1小時
快訊／高雄某醫院驚傳員工確診！　衛生局回應了
快訊／為何又是C、D組停電？　台電給答案了
快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌道歉
快訊／無預警大停電　新北受影響區域曝光
快訊／台電今晚緊急停電　原因曝光了
Live／連二大停電！台電21:00召開記者會說明
快訊／台電無預警停電　新竹停電區域曝光
快訊／北市第二輪停電區域曝光！　影響8萬5943用戶
快訊／無預警大停電！　行政院回應了
全台首輪停電66萬戶！　台電第一報說明出爐
快訊／台電無預警大停電！全台37件電梯受困救援中
快訊／苗栗3行政區+大甲也停電！
快訊／台電突停電「3人困電梯」　緊急救人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／五股、蘆洲、林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

快訊／台電突然緊急限電！　全台通報47起受困電梯案

快訊／台電突停電！北市8件電梯受困　消防局急派員協助

快訊／新北第一輪停電：五股蘆洲、林口中和、板橋、土城、淡水

快訊／北市停電區域曝光！　這2區「8萬5943用戶受影響」

快訊／無預警大停電！　行政院證實：興達電廠12:45通報故障

快訊／全台晚間「緊急限電」　內政部回應了

快訊／全台停電原因曝　興達電廠「負載8成」水力救援無效

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／五股、蘆洲、林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

快訊／台電突然緊急限電！　全台通報47起受困電梯案

快訊／台電突停電！北市8件電梯受困　消防局急派員協助

快訊／新北第一輪停電：五股蘆洲、林口中和、板橋、土城、淡水

快訊／北市停電區域曝光！　這2區「8萬5943用戶受影響」

快訊／無預警大停電！　行政院證實：興達電廠12:45通報故障

快訊／全台晚間「緊急限電」　內政部回應了

快訊／全台停電原因曝　興達電廠「負載8成」水力救援無效

王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／一周停2次台電道歉！C、D組崩潰1小時「21:40提前復電」

快訊／台電： 21時40分恢復正常供電　電費補償比照513方案

證交所：上市公司基本面表現優異、第一季獲利大增

又停電了！台電50分鐘前緊急預告　桃園7區共77,481戶分區停電

快訊／台電公布嘉義縣市「首輪停電區域」　3行政區受影響

800年古塔歷經4次大地震仍屹立不倒　專家一看結構驚呼

為何又是輪C、D組停電？台電給答案了：努力讓第二輪不啟動

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

新北359人確診「各區完整數字公布」

快訊／新北本土再爆148例　7行政區全都中「板橋三重中和最多」

快訊／本土確診再爆333例　侯友宜預警：新北已經快走到四級警戒　

快訊／亞東醫院爆「院內感染」7人確診　侯友宜10:30說明

快訊／柯文哲：某地區社區感染達10％　「應進行自動自發封城」

他曝「與萬例的距離」恐逆轉：兩週內升到第四級

快訊／亞東醫院爆院內感染「7人確診」　衛生局：接觸醫護匡列採檢

快訊／新北確診炸鍋！侯友宜擬設「方艙醫院」準備第四級警戒

等不到病房！確診者在家已「吐血絲」

快訊／全台晚間「緊急限電」　內政部回應了

快訊／新北18歲以下孩童　遇緊急狀況可至四大超商「免費領餐」

更多熱門

相關新聞

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌道歉

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌道歉

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，機組全數跳機、全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，雖已經修復並且併聯，但升載耗時較長，加上水情不佳，水力發電調度有限，無法應付大量住宅用電的需求，台電緊急宣布，20時50分起實施分組限電。行政院長蘇貞昌也向國人致歉。

快訊／五股蘆洲林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

快訊／五股蘆洲林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

快訊／台電：晚間負載達3487.2萬瓩　遠超過平常夜間用電

快訊／台電：晚間負載達3487.2萬瓩　遠超過平常夜間用電

快訊／台電突停電！北市8件電梯受困

快訊／台電突停電！北市8件電梯受困

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

關鍵字：

北市台北市台北市政府停電

讀者迴響

熱門新聞

即／台電宣布部分地區「緊急停電」　

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／C、D區緊急停電！興達電廠跳機　電量不足

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面