快訊／北市停電區域曝光！　這2區「8萬5943用戶受影響」

【21：20 更新台北北區停電數據】

記者袁茵／台北報導

台電興達電廠17日無法維持電力供給，導致部分地區無預警大停電。台北市政府統計，17日晚間8時至8時50分受影響地區為台北市北投區、內湖區、南港區，共1萬4194戶；晚間8時50分開始影響北市信義區、松山區8萬5943戶，以及內湖區、中山區3萬7874戶，預計於17日晚間9時40分解除停電。

台北市政府表示，台電台北北區營業處報告，停電時間17日晚間8時，區域為北市北投區、內湖區、南港區，影響用戶數為1萬4194戶，已於17日晚間8時50分解除停電。

北市府指出，而緊急分區輪流停電部分，第一波停電時間為17日晚間8時50分，北市區區域為信義區、松山區，影響用戶數為8萬5943戶；北市北區區域為內湖區、中山區，影響用戶數為3萬7874戶，預計於17日晚間9時40分解除停電。

台北市長柯文哲也於臉書上表示，因台電興達電廠又發生異常事故，導致將實施部分地區的限電，目前南港區、內湖區、中山區有多處停電，但台電尚未公布相關訊息。請民眾盡量不要搭乘電梯，並注意用火用電安全。

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