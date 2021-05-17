不只CD組！雲林AB組也要停電了　4鄉鎮13928戶受影響

記者蔡佩旻／雲林報導

今（17）日傍晚19時30分負載達3487.2萬瓩，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，部分地區施行停電，雲林縣此次停電不在只是C、D組，受影響組別出現A組及B組分別於古坑鄉、斗六市、斗南鎮、西螺鎮、四湖鄉、水林鄉等鄉鎮共影響13928用電戶。

▲今日下午用電需求持續攀升，為維持電力供需平衡，系統自動保護設備動作，有部分地區停電，西螺鎮街上瞬間陷入一片黑暗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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台電公司通知，今日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

雲林縣目前為低頻卸載停電，尚未進入緊急分區輪停，這次系統主動卸載停電的部分，A組為斗南鎮阿丹里、將軍里、東仁里、三光里、忠孝路、舊社里等部份區及雲林教養院，受影響約2389戶。

B組為西螺鎮新豐里、新安里、頂湳里、廣與里、七座里、福田里等部分地區，路段為市場南路、福來路部份路段，光復西路、光復東路、建興路、興農西路、光明西路、中正路、平和路、平和南路、福興路、公正一路、西興路、大園街等部份路段，受影響約5710戶。

D組為四湖鄉與水林鄉，溪底村、四湖村、新庄村、鹿場村、蘇秦村、車港村等部份路段，受影響約5829戶。

台電自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯。第一輪限電時間20點50分至21點40分，限電量100萬瓩，限電戶數約66萬戶，是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

台電公司通知指出，雲林分區輪流限電停電第一輪20點50分至21點40分組別D組18條饋線，停電範圍為褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、口湖鄉、四湖鄉，第一輪D組輪停約影響2萬1千多戶。

台電公司約21點30分說明，因負載逐漸下降，經評估後將不執行第二輪分區輪流停電。台電公司雲林區處表示，自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。原預估需執行兩輪至22時30分。但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，故提前於21時40分恢復正常供電。









▲今日下午用電需求持續攀升，為維持電力供需平衡，系統自動保護設備動作，有部分地區停電，雲林部分路段瞬間陷入一片黑暗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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