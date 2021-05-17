獅子會財力雄厚？　他揭「這社團」更猛：身價30億也不算特別有錢

▲（左）獅子會與（右）扶輪社標誌。（圖／翻攝獅子會、扶輪社官方臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情升溫，五股獅子會爆發群聚感染，讓「獅子會」三個字再度成為熱搜。對此，有網友日前就在批踢踢上好奇發問，獅子會長的財力大約是多少？貼文一出，立刻引起許多人的討論，更釣出內行揭密，其實真有實力的是「扶輪社」。

五股獅子會前會長確診後，截至目前他一人就至少傳染給19人，如今他的身分遭起底，是五股地區的大地主，家境十分富有。就有網友就在批踢踢上以「認真問，獅子會會長的財力」為題發文問卦，「區域等級的獅子會長，例如蘆洲區、三重區，這樣子一個區，一個分會的會長，他的財力應該大約是多少？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言，「10億跑不掉吧」、「15億以上吧，一堆中小企業主」、「絕對破10億」、「幾千萬身家一定有」、「五股一堆工業區，能在那邊當會長的影響力跟財力，應該無庸置疑」、「其實重點是你參與的積極度，錢不是重點，那是輪流的」。

▲國際扶輪社示意圖。（圖／翻攝Rotary Club Taipei 台北扶輪社臉書）

不過，則有內行人指出，「真有實力的是扶輪社啦！誰跟你加入獅子會，尤其台北市大安區、信義區的扶輪社都很有實力，是政界大咖都會爭相討好的社團。」

他表示，「自己有個老哥在扶輪社裡不算特別有錢，但身價也有30億左右，他們的會長制度是輪流當的，而且社員的職業不能相同，加入前要審核是否從事正當行業。」

他也強調，「至於獅子會就算了吧，一堆低端老人，人品堪憂，錢拿不出來手腕又沒人家粗，有些職業也不好說，只能說到達一定層次實力的人是不會去加入獅子會的。」

有網友認同表示，「以財力來說，確實是扶輪社的平均值會高於獅子會，常年會費也是扶輪社比獅子會貴，不過扶輪社除了企業主之外，也有很多社員是高收入的專業白領人士：醫師、律師、會計師等等，相較之下獅子會則大多是中小企業主為主。」